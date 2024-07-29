Олимпиада-2024 — расписание медальных соревнований 29 июля

Дарья Белодед. Фото: xsport.ua

В понедельник 29 июля, состоится третий день Олимпийских игр в Париже. На соревнованиях стартуют украинские спортсмены, претендующие на медали в фехтовании, дзюдо, прыжках в воду, велоспорте и спортивной гимнастике.

В общей сложности представители сине-желтой команды в третий день будут соревноваться за медали в пяти видах спорта, сообщают Новини.LIVE.

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Украинцы в борьбе за медали на ОИ-2024

Расписание медальных соревнований на Олимпиаде-2024 с участием украинцев на понедельник, 29 июля:

Фехтование. Индивидуальная сабля. Женщины Елена Кровацкая, Ольга Харлан, Алина Комащук. В 10:00 — квалификация, в 21:50 — матч за бронзу, в 22:45 — матч за золото;

Дзюдо. Категория до 57 килограммов у женщин и до 73 килограммов у мужчин. Дарья Белодед. В 11:00 — квалификация. В 17:00 — финалы;

Прыжки в воду. Синхронная вышка 10 метров. Кирилл Болюх, Алексей Середа. В 12:00 — финал у мужчин;

Велоспорт. Маутинбайк, мужчины. Александр Гудыма. В 15:10 — финал;

Спортивная гимнастика. Командные соревнования, мужчины Назар Чепурный, Илья Ковтун, Игорь Радивилов, Радомир Стельмах, Олег Верняев. В 18:30 — финал.

Напомним, в воскресенье, 28 июля, на Олимпийских играх стартовала украинская теннисистка Даяна Ястремская. В первом круге она играла с бразильянкой Лаурой Пигосси и победила ее в трех сетах. Во втором круге Олимпиады Ястремская проведет матч с колумбийкой Камилой Осорио, которая в двух сетах победила латвийку Елену Остапенко.

Также мы сообщали, что "Летние Олимпийские игры-2024" посетила единственная сестра короля Великобритании Чарльза III, принцесса Анна. Также на трибунах был Президент Франции Эмманюэль Макрон.