Даяна Ястремська у вольовому стилі виходить у друге коло Олімпіади

Українська тенісистка Даяна Ястремська. Фото: j48tennis.net

У тенісному турнірі на Олімпійських іграх у Парижі стартувала українка Даяна Ястремська. Одеситка у першому колі грала з бразилійкою Лаурою Піґоссі.

Матч завершився перемогою Ястремської у трьох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Даяна Ястремська під час матчу з Піґоссі. Фото: скріншот

Лаура Пігоссі — Даяна Ястремська — 6:3, 5:7, 0:6

Раніше дівчата зустрічалися одна з одною лише раз. 2022-го року на турнірі в Боготі Пігоссі виграла у Даяни. При цьому важливо зазначити, що українка тоді була не в найкращій формі, і вони грали у Південній Америці, яка є батьківщиною опонентки.

У Парижі матч тривав рівно дві години. Ястремська за гру не подавала ейсів, зробила три подвійні помилки та використала шість із восьми брейків.

Пігоссі також не подавала ейсів, припустилася однієї подвійної помилки і реалізувала чотири з шести брейк-пойнтів.

У другому колі Олімпіади Ястремська проведе матч із колумбійкою Камілою Осоріо, яка у двох сетах перемогла сильну латвійку Олену Остапенко.

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