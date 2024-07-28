Даяна Ястремская в волевом стиле выходит во второй круг Олимпиады

Украинская теннисистка Даяна Ястремская. Фото: j48tennis.net

В теннисном турнире на Олимпийских играх в Париже стартовала украинка Даяна Ястремская. Одесситка в первом круге играла с бразильянкой Лаурой Пигосси.

Матч завершился победой Ястремской в трех сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Лаура Пигосси — Даяна Ястремская — 6:3, 5:7, 0:6

Ранее девушки встречались друг с другом лишь раз. В 2022-м году на турнире в Боготе Пигосси выиграла у Даяна. При этом важно отметить, что украинка тогда была не в лучшей форме и они играли в Южной Америки, которая является родиной оппонентки.

В Париже матч продлился ровно два часа. Ястремская за игру не подавала эйсов, сделала три двойные ошибки и использовала шесть из восьми брейков.

Пигосси также не подавала эйсов, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов.

Во втором круге Олимпиады Пигосси проведет матч с колумбийкой Камилой Осорио, которая в двух сетах победила сильную латвийку Елену Остапенко.

Напомним, Бражко и еще два игрока сборной Украины могут перейти в один и тот же клуб.

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