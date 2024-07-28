Марта Костюк побеждает Лулу Радович на Олимпийских играх в Париже

Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На Олимпийских играх в Париже продолжаются матчи одиночного разряда теннисного турнира. Второй из украинок сыграла первая ракетка страны Марта Костюк.

Соперницей киевлянки была Лула Радович из Новой Зеландии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Лулу Радович — Марта Костюк — 4:6, 3:6

Для Костюк и Радович этот матч был первым в их карьере. Для обеих последним турниром к Олимпийским играм был "Уимблдон", где Марта дошла до третьего круга, а Лулу остановилась лишь в четвертьфинале.

В Париже Костюк была фавориткой и смогла это подтвердить за проведенные на корте 1 час 23 минуты. Марта трижды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейков.

Радович совершила два эйса, дважды делала двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге олимпийского турнира Костюк сыграет с победительницей пары Клары Бюрель из Франции и чешки Екатерины Синяковой.

Отметим, что с украинских теннисисток во второй круг также прошла Элина Свитолина, а Ангелина Калинина снялась с турнира по болезни.

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