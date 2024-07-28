Марта Костюк побеждает Лулу Радович на Олимпийских играх в Париже

Костюк победила в стартовом матче на Олимпиаде-2024
На Олимпийских играх в Париже продолжаются матчи одиночного разряда теннисного турнира. Второй из украинок сыграла первая ракетка страны Марта Костюк.
Соперницей киевлянки была Лула Радович из Новой Зеландии, сообщил портал Новини.LIVE.
Лулу Радович — Марта Костюк — 4:6, 3:6
Для Костюк и Радович этот матч был первым в их карьере. Для обеих последним турниром к Олимпийским играм был "Уимблдон", где Марта дошла до третьего круга, а Лулу остановилась лишь в четвертьфинале.
В Париже Костюк была фавориткой и смогла это подтвердить за проведенные на корте 1 час 23 минуты. Марта трижды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейков.
Радович совершила два эйса, дважды делала двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов.
Во втором круге олимпийского турнира Костюк сыграет с победительницей пары Клары Бюрель из Франции и чешки Екатерины Синяковой.
Отметим, что с украинских теннисисток во второй круг также прошла Элина Свитолина, а Ангелина Калинина снялась с турнира по болезни.
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