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Костюк победила в стартовом матче на Олимпиаде-2024

28 июля 2024 18:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Марта Костюк побеждает Лулу Радович на Олимпийских играх в Париже
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олимпийских играх в Париже продолжаются матчи одиночного разряда теннисного турнира. Второй из украинок сыграла первая ракетка страны Марта Костюк.

Соперницей киевлянки была Лула Радович из Новой Зеландии, сообщил портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Лулу Радович — Марта Костюк — 4:6, 3:6

Для Костюк и Радович этот матч был первым в их карьере. Для обеих последним турниром к Олимпийским играм был "Уимблдон", где Марта дошла до третьего круга, а Лулу остановилась лишь в четвертьфинале.

В Париже Костюк была фавориткой и смогла это подтвердить за проведенные на корте 1 час 23 минуты. Марта трижды подала навылет, совершила семь двойных ошибок и реализовала пять из десяти брейков.

Радович совершила два эйса, дважды делала двойные ошибки и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Во втором круге олимпийского турнира Костюк сыграет с победительницей пары Клары Бюрель из Франции и чешки Екатерины Синяковой.

Отметим, что с украинских теннисисток во второй круг также прошла Элина Свитолина, а Ангелина Калинина снялась с турнира по болезни.

Напомним про медальный зачет Олимпийских игр-2024 — определились лидеры. 

Тренер "Кривбасса" объяснил, когда перестал общаться с родственниками из России. 

Лунин и Куртуа уйдут из "Реала" — где будет играть украинец

Шапаренко готовится к трансферу из "Динамо" — клуб получил предложение по игроку. 

Миколенко в "Наполи" — итальянский клуб сделал заявление по поводу трансфера.

Олимпийские игры Теннис Олимпиада-2024 Марта Костюк Париж-2024

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