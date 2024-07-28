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Костюк перемогла в стартовому матчі на Олімпіаді-2024

28 липня 2024 18:59
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор
Марта Костюк перемагає Лулу Радович на Олімпійських іграх в Парижі
Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net
Агабекян Карен - редактор
Агабекян Карен
редактор

На Олімпійських іграх в Парижі продовжуються матчі одиночного розряду тенісного турніру. Другою з українок зіграла перша ракетка країни Марта Костюк.

Суперницею киянки була Лулу Радович із Нової Зеландії, повідомив портал Новини.LIVE.

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Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Лулу Радович — Марта Костюк — 4:6, 3:6

Для Костюк та Радович цей матч був першим в їх кар’єрі. Для обох останнім турніром до Олімпійських ігор був "Вімблдон", де Марта дійшла до третього кола, а Лулу зупинилась лише у чвертьфіналі.

В Парижі Костюк була фавориткою й вона змогла це підтвердити за 1 годину 23 хвилини на корті. Марта тричі подала навиліт, зробила сім подвійних помилок та реалізувала п’ять із десяти брейків.

Радович зробила два ейси, двічі робила подвійні помилки та реалізувала три із семи брейк-пойнтів.

У другому колі олімпійського турніру Костюк зіграє з переможницею пари Клари Бюрель із Франції та чешки Катеріни Сінякової.

Зазначимо, що з українських тенісисток у друге коло також пройшла Еліна Світоліна, а Ангеліна Калініна знялась з турніру через хворобу.

Нагадаємо про медальний залік Олімпійських ігор-2024 — визначились лідери. 

Тренер "Кривбаса" пояснив, коли перестав спілкуватися із родичами з Росії. 

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Шапаренко готується до трансферу з "Динамо" — клуб отримав пропозицію щодо гравця. 

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Олімпійські ігри Теніс Олімпіада-2024 Марта Костюк Париж-2024

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