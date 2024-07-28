Марта Костюк перемагає Лулу Радович на Олімпійських іграх в Парижі

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: j48tennis.net

На Олімпійських іграх в Парижі продовжуються матчі одиночного розряду тенісного турніру. Другою з українок зіграла перша ракетка країни Марта Костюк.

Суперницею киянки була Лулу Радович із Нової Зеландії, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Марта Костюк. Фото: instagram.com/martakostyuk

Лулу Радович — Марта Костюк — 4:6, 3:6

Для Костюк та Радович цей матч був першим в їх кар’єрі. Для обох останнім турніром до Олімпійських ігор був "Вімблдон", де Марта дійшла до третього кола, а Лулу зупинилась лише у чвертьфіналі.

В Парижі Костюк була фавориткою й вона змогла це підтвердити за 1 годину 23 хвилини на корті. Марта тричі подала навиліт, зробила сім подвійних помилок та реалізувала п’ять із десяти брейків.

Радович зробила два ейси, двічі робила подвійні помилки та реалізувала три із семи брейк-пойнтів.

У другому колі олімпійського турніру Костюк зіграє з переможницею пари Клари Бюрель із Франції та чешки Катеріни Сінякової.

Зазначимо, що з українських тенісисток у друге коло також пройшла Еліна Світоліна, а Ангеліна Калініна знялась з турніру через хворобу.

Нагадаємо про медальний залік Олімпійських ігор-2024 — визначились лідери.

Тренер "Кривбаса" пояснив, коли перестав спілкуватися із родичами з Росії.

Лунін та Куртуа підуть з "Реала" — де гратиме українець.

Шапаренко готується до трансферу з "Динамо" — клуб отримав пропозицію щодо гравця.

Миколенко в "Наполі" — італійський клуб зробив заяву з приводу трансферу.