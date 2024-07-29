Олімпіада-2024 — розклад медальних змагань 29 липня

Дар'я Білодід. Фото: xsport.ua

У понеділок, 29 липня, відбудеться третій день Олімпійських ігор у Парижі. На змаганнях стартують українські спортсмени, які претендують на медалі у фехтуванні, дзюдо, стрибках у воду, велоспорті та спортивній гімнастиці.

Загалом представники синьо-жовтої команди у третій день змагатимуться за медалі у п'ятьох видах спорту, повідомляють Новини.LIVE.

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Українці у боротьбі за медалі на ОІ-2024

Розклад медальних змагань на Олімпіаді-2024 за участю українців на понеділок, 29 липня:

Фехтування. Індивідуальна шабля. Жінки Олена Кравацька, АОльга Харлан, Аліна Комащук. О 10:00 — кваліфікація, о 21:50 — матч за бронзу, о 22:45 — матч за золото;

Дзюдо. Категорія до 57 кілограмів у жінок і до 73 кілограмів у чоловіків. Дар'я Білодід. Об 11:00 — кваліфікація. О 17:00 — фінали;

Стрибки у воду. Синхронна вишка 10 метрів. Кірілл Болюх, Олексій Середа. О 12:00 — фінал у чоловіків;

Велоспорт. Маутінбайк, чоловіки. Олександр Гудима. О 15:10 — фінал;

Спортивна гімнастика. Командні змагання, чоловіки Назар Чепурний, Ілля Ковтун, Ігор Радівілов, Радомир Стельмах, Олег Верняєв. О 18:30 — фінал.

Нагадаємо, у неділю, 28 липня, на Олімпійських іграх стартувала українська тенісистка Даяна Ястремська. У першому колі вона грала із бразилійкою Лаурою Піґоссі та перемогла її у трьох сетах. У другому колі Олімпіади Ястремська проведе матч із колумбійкою Камілою Осоріо, яка у двох сетах перемогла латвійку Олену Остапенко.

Також ми повідомляли, що Літні Олімпійські ігри-2024" відвідала єдина сестра короля Великої Британії Чарльза III, принцеса Анна. Також на трибунах був Президент Франції Емманюель Макрон.