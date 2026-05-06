Нефтчи Вернидуба получил бан на трансферы от ФИФА

Юрий Вернидуб после матча чемпионата Азербайджана. Фото: "Нефтчи"

Азербайджанский "Нефтчи", возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, получил санкции от ФИФА. Клубу запрещено регистрировать новых футболистов.

О трансферном бане сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Вернидуб столкнулся с проблемами

Согласно решению международной федерации, трансферный бан будет действовать в течение трех ближайших трансферных окон. Причины такого наказания пока не раскрываются, что оставляет открытыми вопросы относительно финансовых или юридических аспектов деятельности клуба. Однако, обычно такие решения принимают из-за задолженности по зарплате и долгов за трансферы.

Это решение может существенно повлиять на кадровую политику команды. "Нефтчи" не сможет усиливать состав новыми игроками, что усложнит борьбу за высокие позиции в чемпионате и потенциальное участие в еврокубках. В то же время клуб сможет рассчитывать на уже имеющихся футболистов и собственных воспитанников.

Сейчас команда Вернидуба занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. После 30 сыгранных матчей "Нефтчи" имеет в активе 50 очков и продолжает борьбу за зону еврокубков.

Для украинского тренера эта ситуация станет повторением финансовых проблем за время его работы в луганской "Заре" и криворожском "Кривбассе".

