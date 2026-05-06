Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Вернидуба и его клуба серьезные проблемы

У Вернидуба и его клуба серьезные проблемы

Ua ru
Дата публикации 6 мая 2026 07:55
Нефтчи Вернидуба получил бан на трансферы от ФИФА
Юрий Вернидуб после матча чемпионата Азербайджана. Фото: "Нефтчи"

Азербайджанский "Нефтчи", возглавляемый украинским тренером Юрием Вернидубом, получил санкции от ФИФА. Клубу запрещено регистрировать новых футболистов.

О трансферном бане сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ФИФА.

Юрий Вернидуб
Юрий Вернидуб. Фото: "Нефтчи"

Вернидуб столкнулся с проблемами

Согласно решению международной федерации, трансферный бан будет действовать в течение трех ближайших трансферных окон. Причины такого наказания пока не раскрываются, что оставляет открытыми вопросы относительно финансовых или юридических аспектов деятельности клуба. Однако, обычно такие решения принимают из-за задолженности по зарплате и долгов за трансферы.

Это решение может существенно повлиять на кадровую политику команды. "Нефтчи" не сможет усиливать состав новыми игроками, что усложнит борьбу за высокие позиции в чемпионате и потенциальное участие в еврокубках. В то же время клуб сможет рассчитывать на уже имеющихся футболистов и собственных воспитанников.

Сейчас команда Вернидуба занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Азербайджана. После 30 сыгранных матчей "Нефтчи" имеет в активе 50 очков и продолжает борьбу за зону еврокубков.

Читайте также:

Для украинского тренера эта ситуация станет повторением финансовых проблем за время его работы в луганской "Заре" и криворожском "Кривбассе".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE информировал о деталях трансляции поединка Александра Усика против Рико Верхувена в Украине, в частности о дате и платформе показа.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщал, что Верхувен получил травму накануне боя, однако подготовка к поединку не остановлена.

ФИФА Юрий Вернидуб ФК Нефтчи
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации