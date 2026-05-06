Нефтчі Вернидуба отримав бан на трансфери від ФІФА

Азербайджанський "Нефтчі", який очолює український тренер Юрій Вернидуб, отримав санкції від ФІФА. Клубу заборонено реєструвати нових футболістів.

Про трансферний бан повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

Згідно з рішенням міжнародної федерації, трансферний бан діятиме протягом трьох найближчих трансферних вікон. Причини такого покарання наразі не розкриваються, що залишає відкритими питання щодо фінансових або юридичних аспектів діяльності клубу. Однак зазвичай такі рішення приймають через заборгованість із зарплати і борги за трансфери.

Це рішення може суттєво вплинути на кадрову політику команди. "Нефтчі" не зможе підсилювати склад новими гравцями, що ускладнить боротьбу за високі позиції в чемпіонаті та потенційну участь у єврокубках. Водночас клуб зможе розраховувати на вже наявних футболістів і власних вихованців.

Наразі команда Вернидуба посідає четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату Азербайджану. Після 30 зіграних матчів "Нефтчі" має в активі 50 очок і продовжує боротьбу за зону єврокубків.

Для українського тренера ця ситуація стане повторенням фінансових проблем за час його роботи в луганській "Зорі" і криворізькому "Кривбасі".

