Головна Спорт Вернидуб відверто розкрив плани щодо роботи на наступний сезон

Вернидуб відверто розкрив плани щодо роботи на наступний сезон

Дата публікації: 30 березня 2026 17:01
Вернидуб відверто розкрив плани щодо роботи на наступний сезон
Юрій Вернидуб відповідає на запитання журналістів. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Тренер азербайджанського "Нефтчі" Юрій Вернидуб підбив підсумок першим місяцям роботи в клубі з Баку. Український тренер відповів на запитання про плани на найближчий час. Екснаставник "Кривбасу" поділився думкою про керівництво своєї команди.

Вернидуб планує посилити "Нефтчі" заради виступу в єврокубках, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Azerisport.

Тренер Юрій Вернидуб прийняв "Нефтчі" в грудні 2025 року. Метою 60-річного фахівця було врятувати сезон для титулованої команди, яка опинилася в середині турнірної таблиці. Досвідчений наставник планує не тільки виконати це завдання, а й побудувати в Баку амбітний проєкт.

Юрий Вернидуб работает на тренировке бакинского "Нефтчи"
Юрій Вернидуб керує тренуванням. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Вернидуб хоче залишитися в "Нефтчі"

Український фахівець підтвердив, що в його контракті є пункт про продовження контракту наприкінці сезону. Для цього необхідна принципова згода наставника та клубного керівництва. Юрій Вернидуб повністю задоволений роботою в "Нефтчі". Тренер запевнив, що у нього є абсолютне взаєморозуміння з роботодавцем.

За словами Вернидуба, йому цікаво працювати в Баку. Він нагадав, що "Нефтчі" є клубом із багатими традиціями та порівняв команду з українськими "Шахтарем" та "Динамо". У нинішньому сезоні наставник працюватиме з тими футболістами, які є в складі. Бакинці до останнього туру боротимуться за потрапляння в єврокубки, після чого склад команди посилять.

"Нефтчі" набрав 37 очок за 24 матчі чемпіонату Азербайджану. Команда йде на 4 сходинці в турнірній таблиці. Для виходу в єврокубки необхідно посісти 3 місце, яке зараз посідає "Туран". Команди розділяють 11 балів.

спорт Азербайджан футбол тренер Юрій Вернидуб ФК Нефтчі
Володимир Соборний - Редактор
Автор:
Володимир Соборний
