Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Вернидуб откровенно раскрыл планы по работе на следующий сезон

Вернидуб откровенно раскрыл планы по работе на следующий сезон

Ua ru
Дата публикации 30 марта 2026 17:01
Юрий Вернидуб отвечает на вопросы журналистов. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Тренер азербайджанского "Нефтчи" Юрий Вернидуб подвел итог первым месяцам работы в клубе из Баку. Украинский тренер ответил на вопрос о планах на ближайшее время. Экс-наставник "Кривбасса" поделился мнением о руководстве своей команды. 

Вернидуб планирует усилить "Нефтчи" ради выступления в еврокубках, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Azerisport

Тренер Юрий Вернидуб принял "Нефтчи" в декабре 2025 года. Целью 60-летнего специалиста было спасти сезон для титулованной команды, которая оказалась в середине турнирной таблицы. Опытный наставник планирует не только выполнить эту задачу, но и построить в Баку амбициозный проект.  

Юрий Вернидуб работает на тренировке бакинского "Нефтчи"
Юрий Вернидуб руководит тренировкой. Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Вернидуб хочет остаться в "Нефтчи" 

Украинский специалист подтвердил, что в его контракте есть пункт о продлении контракта в конце сезона. Для этого необходимо принципиальное согласие наставника и клубного руководства. Юрий Вернидуб полностью доволен работой в "Нефтчи". Тренер заверил, что у него есть абсолютное взаимопонимание с работодателем. 

По словам Вернидуба, ему интересно работать в Баку. Он напомнил, что "Нефтчи" является клубом с богатыми традициями и сравнил команду с украинскими "Шахтером" и "Динамо". В нынешнем сезоне наставник будет работать с теми футболистами, которые есть в составе. Бакинцы будут до последнего тура бороться за попадание в еврокубки, после чего состав команды усилят. 

"Нефтчи" набрал 37 очков за 24 матча чемпионата Азербайджана. Команда идет на 4 строчке в турнирной таблице. Для выхода в еврокубки необходимо занять 3 место, которое сейчас занимает "Туран". Команды разделяют 11 баллов. 

спорт Азербайджан футбол тренер Юрий Вернидуб ФК Нефтчи
Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации