Вернидуб откровенно раскрыл планы по работе на следующий сезон

Юрий Вернидуб отвечает на вопросы журналистов.

Тренер азербайджанского "Нефтчи" Юрий Вернидуб подвел итог первым месяцам работы в клубе из Баку. Украинский тренер ответил на вопрос о планах на ближайшее время. Экс-наставник "Кривбасса" поделился мнением о руководстве своей команды.

Вернидуб планирует усилить "Нефтчи" ради выступления в еврокубках, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Azerisport.

Тренер Юрий Вернидуб принял "Нефтчи" в декабре 2025 года. Целью 60-летнего специалиста было спасти сезон для титулованной команды, которая оказалась в середине турнирной таблицы. Опытный наставник планирует не только выполнить эту задачу, но и построить в Баку амбициозный проект.

Юрий Вернидуб руководит тренировкой.

Вернидуб хочет остаться в "Нефтчи"

Украинский специалист подтвердил, что в его контракте есть пункт о продлении контракта в конце сезона. Для этого необходимо принципиальное согласие наставника и клубного руководства. Юрий Вернидуб полностью доволен работой в "Нефтчи". Тренер заверил, что у него есть абсолютное взаимопонимание с работодателем.

По словам Вернидуба, ему интересно работать в Баку. Он напомнил, что "Нефтчи" является клубом с богатыми традициями и сравнил команду с украинскими "Шахтером" и "Динамо". В нынешнем сезоне наставник будет работать с теми футболистами, которые есть в составе. Бакинцы будут до последнего тура бороться за попадание в еврокубки, после чего состав команды усилят.

"Нефтчи" набрал 37 очков за 24 матча чемпионата Азербайджана. Команда идет на 4 строчке в турнирной таблице. Для выхода в еврокубки необходимо занять 3 место, которое сейчас занимает "Туран". Команды разделяют 11 баллов.

