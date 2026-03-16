Вернидубу пришлось оправдываться за рукопожатие с россиянином

Юрий Вернидуб в "Нефтчи". Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Известный украинский тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал скандал после матча чемпионата Азербайджана против "Турана". После игры наставник азербайджанского клуба обменялся рукопожатием с главным тренером соперника Курбаном Бердыевым. Этот эпизод вызвал активную реакцию в медиа и социальных сетях.

Вернидуб решил публично ответить на появившуюся критику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Azerisport.

Матч состоялся в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. После финального свистка тренеры команд традиционно пожали друг другу руки, Юрий Вернидуб не отказался от этого ритуала. Однако этот момент оказался в центре внимания из-за личности наставника "Турана".

Российский тренер Курбан Бердыев. Фото: пресс-служба "Турана"

Вокруг эпизода с Вернидубом возникла дискуссия

Курбан Бердыев ранее попадал в новости после поездки на временно оккупированную территорию Украины. В 2023 году сообщалось о его визите в Мариуполь, который находился под контролем российских военных. На этом фоне эпизод после матча с участием Юрия Вернидуба вызвал дополнительное обсуждение среди болельщиков и журналистов.

"Мне неинтересно, что пишут в СМИ. Не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько я знаю, он туркмен. Короче говоря, каким я был в первый день войны между Украиной и Россией, такой я и сейчас", — заявил Вернидуб.

По итогам 23 матчей "Нефтчи" занимает 6 место в чемпионате Азербайжана по футболу и отстает от лидера ФК "Сабах" на 25 очков.

