Вернидубу пришлось оправдываться за рукопожатие с россиянином

Вернидубу пришлось оправдываться за рукопожатие с россиянином

Дата публикации 16 марта 2026 12:02
Вернидубу пришлось оправдываться за рукопожатие с россиянином
Юрий Вернидуб в "Нефтчи". Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Известный украинский тренер "Нефтчи" Юрий Вернидуб прокомментировал скандал после матча чемпионата Азербайджана против "Турана". После игры наставник азербайджанского клуба обменялся рукопожатием с главным тренером соперника Курбаном Бердыевым. Этот эпизод вызвал активную реакцию в медиа и социальных сетях.

Вернидуб решил публично ответить на появившуюся критику, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Azerisport.

Реклама
Матч состоялся в рамках 23-го тура чемпионата Азербайджана. После финального свистка тренеры команд традиционно пожали друг другу руки, Юрий Вернидуб не отказался от этого ритуала. Однако этот момент оказался в центре внимания из-за личности наставника "Турана". 

Курбан Бердыев
Российский тренер Курбан Бердыев. Фото: пресс-служба "Турана"

Вокруг эпизода с Вернидубом возникла дискуссия

Курбан Бердыев ранее попадал в новости после поездки на временно оккупированную территорию Украины. В 2023 году сообщалось о его визите в Мариуполь, который находился под контролем российских военных. На этом фоне эпизод после матча с участием Юрия Вернидуба вызвал дополнительное обсуждение среди болельщиков и журналистов.

"Мне неинтересно, что пишут в СМИ. Не знаю, сколько паспортов у Бердыева. Насколько я знаю, он туркмен. Короче говоря, каким я был в первый день войны между Украиной и Россией, такой я и сейчас", — заявил Вернидуб.  

По итогам 23 матчей "Нефтчи" занимает 6 место в чемпионате Азербайжана по футболу и отстает от лидера ФК "Сабах" на 25 очков. 

Напомним, экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич назвал причину, по которой может исчезнуть украинский клуб. 

Тренер юношеской сборной Украины по футболу Дмитрий Михайленко объяснил причину успешной игры Владислава Супряги за "Эпицентр". 

спорт футбол Юрий Вернидуб российские спортсмены ФК Нефтчи
Максим Яворницкий - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

