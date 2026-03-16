Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Вернидубу довелося виправдовуватися за рукостискання з росіянином

Вернидубу довелося виправдовуватися за рукостискання з росіянином

Ua ru
Дата публікації: 16 березня 2026 12:02
Вернидубу довелося виправдовуватися за рукостискання з росіянином
Юрій Вернидуб у "Нефтчі". Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Відомий український тренер "Нефтчі" Юрій Вернидуб прокоментував скандал після матчу чемпіонату Азербайджану проти "Турана". Після гри наставник азербайджанського клубу обмінявся рукостисканням із головним тренером суперника Курбаном Бердиєвим. Цей епізод викликав активну реакцію в медіа та соціальних мережах.

Вернидуб вирішив публічно відповісти на критику, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Azerisport.

Реклама
Матч відбувся в рамках 23-го туру чемпіонату Азербайджану. Після фінального свистка тренери команд традиційно потиснули один одному руки, Юрій Вернидуб не відмовився від цього ритуалу. Однак цей момент опинився в центрі уваги через особистість наставника "Турана". 

Курбан Бердыев
Російський тренер Курбан Бердиєв. Фото: пресслужба "Турана"

Навколо епізоду з Вернидубом виникла дискусія

Курбан Бердиєв раніше потрапляв у новини після поїздки на тимчасово окуповану територію України. У 2023 році повідомлялося про його візит до Маріуполя, який перебував під контролем російських військових. На цьому тлі епізод після матчу за участю Юрія Вернидуба викликав додаткове обговорення серед уболівальників і журналістів.

"Мені нецікаво, що пишуть у ЗМІ. Не знаю, скільки паспортів у Бердиєва. Наскільки я знаю, він туркмен. Коротше кажучи, яким я був у перший день війни між Україною та Росією, такий я і зараз", — заявив Вернидуб.

За підсумками 23 матчів "Нефтчі" посідає 6 місце в чемпіонаті Азербайджану з футболу і відстає від лідера ФК "Сабах" на 25 очок.

Ваша пробная версия Premium закончилась

спорт футбол Юрій Вернидуб російські спортсмени ФК Нефтчі
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації