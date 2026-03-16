Вернидубу довелося виправдовуватися за рукостискання з росіянином

Юрій Вернидуб у "Нефтчі". Фото: instagram.com/pfcneftchi/

Відомий український тренер "Нефтчі" Юрій Вернидуб прокоментував скандал після матчу чемпіонату Азербайджану проти "Турана". Після гри наставник азербайджанського клубу обмінявся рукостисканням із головним тренером суперника Курбаном Бердиєвим. Цей епізод викликав активну реакцію в медіа та соціальних мережах.

Вернидуб вирішив публічно відповісти на критику, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Azerisport.

Матч відбувся в рамках 23-го туру чемпіонату Азербайджану. Після фінального свистка тренери команд традиційно потиснули один одному руки, Юрій Вернидуб не відмовився від цього ритуалу. Однак цей момент опинився в центрі уваги через особистість наставника "Турана".

Російський тренер Курбан Бердиєв. Фото: пресслужба "Турана"

Навколо епізоду з Вернидубом виникла дискусія

Курбан Бердиєв раніше потрапляв у новини після поїздки на тимчасово окуповану територію України. У 2023 році повідомлялося про його візит до Маріуполя, який перебував під контролем російських військових. На цьому тлі епізод після матчу за участю Юрія Вернидуба викликав додаткове обговорення серед уболівальників і журналістів.

"Мені нецікаво, що пишуть у ЗМІ. Не знаю, скільки паспортів у Бердиєва. Наскільки я знаю, він туркмен. Коротше кажучи, яким я був у перший день війни між Україною та Росією, такий я і зараз", — заявив Вернидуб.

За підсумками 23 матчів "Нефтчі" посідає 6 місце в чемпіонаті Азербайджану з футболу і відстає від лідера ФК "Сабах" на 25 очок.

