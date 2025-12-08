Диана Зотова из Холостяка поразила новым дерзким образом в новой фотосессии

Участница Холостяка и возлюбленная футболиста шокировала публику
Возлюбленная украинского футболиста "Слована" Николая Кухаревича Диана Зотова шокировала всех с начала этого телесезона. Сначала она неожиданно стала участницей "Холостяка", а потом быстро покинула проект из-за старой любви.
В одной из новых фотосессий Зотова появилась на публике в непривычном виде, сообщил портал Новини.LIVE.
Новый образ Дианы из "Холостяка"
Невеста Кухаревича предстала в изысканном и одновременно дерзком образе. Она соединила классический бежевый тренч в укороченном крое с черным высоким боди, подчеркнув идеальные линии фигуры.
Массивные браслеты и золотые серьги добавили агрессивности, а высокие черные сапоги на каблуке усилили акцент на силуэте.
Гладкая прическа и очки в узкой оправе завершили стильный, почти киношный лук из 90-х годов прошлого столетия.
