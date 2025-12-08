Видео
Україна
Видео

Участница Холостяка и возлюбленная футболиста шокировала публику

Участница Холостяка и возлюбленная футболиста шокировала публику

Ua ru
Дата публикации 8 декабря 2025 07:30
Диана Зотова из Холостяка поразила новым дерзким образом в новой фотосессии
Диана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Возлюбленная украинского футболиста "Слована" Николая Кухаревича Диана Зотова шокировала всех с начала этого телесезона. Сначала она неожиданно стала участницей "Холостяка", а потом быстро покинула проект из-за старой любви.

В одной из новых фотосессий Зотова появилась на публике в непривычном виде, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:
Диана Зотова
Новый образ Дианы из "Холостяка"

Невеста Кухаревича предстала в изысканном и одновременно дерзком образе. Она соединила классический бежевый тренч в укороченном крое с черным высоким боди, подчеркнув идеальные линии фигуры.

Диана Зотова
Массивные браслеты и золотые серьги добавили агрессивности, а высокие черные сапоги на каблуке усилили акцент на силуэте.

Диана Зотова
Гладкая прическа и очки в узкой оправе завершили стильный, почти киношный лук из 90-х годов прошлого столетия.

Напомним, ранее стало известно, что сорвало матч "Металлист 1925" — "Верес".

Украинский пловец установил мировой рекорд и выиграл первую для Украины медаль ЧЕ за 12 лет.

шоу Холостяк футбол Николай Кухаревич жены футболистов Диана Зотова
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
