Діана Зотова з Холостяка вразила новим зухвалим образом у новій фотосесії

Ексучасниця Холостяка та кохана футболіста шокувала публіку
Кохана українського футболіста "Слована" Миколи Кухаревича Діана Зотова шокувала всіх з початку цього телесезону. Спершу вона несподівано стала учасницею "Холостяка", а потім вона швидко покинула проєкт через старе кохання.
В одній із нових фотосесій Зотова з'явилася на публіці в незвичному вигляді, повідомив портал Новини.LIVE.
Новий образ Діани з "Холостяка"
Наречена Кухаревича предстала у вишуканому і водночас зухвалому образі. Вона поєднала класичний бежевий тренч у скороченому крої з чорним високим боді, підкресливши ідеальні лінії фігури.
Масивні браслети та золоті сережки додали агресивності, а високі чорні чоботи на підборах посилили акцент на силуеті.
Гладка зачіска й окуляри у вузькій оправі завершили стильний, майже кіношний лук з 90-х років минулого сторіччя.
