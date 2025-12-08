Відео
Ексучасниця Холостяка та кохана футболіста шокувала публіку

Ексучасниця Холостяка та кохана футболіста шокувала публіку

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 07:30
Діана Зотова з Холостяка вразила новим зухвалим образом у новій фотосесії
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Кохана українського футболіста "Слована" Миколи Кухаревича Діана Зотова шокувала всіх з початку цього телесезону. Спершу вона несподівано стала учасницею "Холостяка", а потім вона швидко покинула проєкт через старе кохання.

В одній із нових фотосесій Зотова з'явилася на публіці в незвичному вигляді, повідомив портал Новини.LIVE.

Диана Зотова
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Новий образ Діани з "Холостяка"

Наречена Кухаревича предстала у вишуканому і водночас зухвалому образі. Вона поєднала класичний бежевий тренч у скороченому крої з чорним високим боді, підкресливши ідеальні лінії фігури.

Диана Зотова
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Масивні браслети та золоті сережки додали агресивності, а високі чорні чоботи на підборах посилили акцент на силуеті.

Диана Зотова
Діана Зотова. Фото: instagram.com/di__zotova/

Гладка зачіска й окуляри у вузькій оправі завершили стильний, майже кіношний лук з 90-х років минулого сторіччя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що зірвало матч "Металіст 1925" — "Верес".

Український плавець встановив світовий рекорд та виграв першу для України медаль ЧЄ за 12 років.

шоу Холостяк футбол Микола Кухаревич дружини футболістів Діана Зотова
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
