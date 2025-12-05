Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт УЕФА оштрафовал УАФ за оскорбления в сторону России

УЕФА оштрафовал УАФ за оскорбления в сторону России

Ua ru
Дата публикации 5 декабря 2025 07:35
УЕФА оштрафовал Украину за антироссийские баннеры на матчах отбора
Украинские болельщики. Фото: УАФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение относительно матча квалификации чемпионата мира-2026 между Украиной и Исландией. В организации нашли нарушения, из-за которых оштрафовали Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Одним из этих нарушений был баннер, где Россию назвали террористическим государством, сообщили в УЕФА.

Реклама
Читайте также:
Матч Украина — Исландия
Матч Украина — Исландия. Фото: УАФ

УЕФА наказал Украину за антироссийские лозунги

После матча против Исландии, в котором команда Сергея Реброва победила со счетом 2:0, в УЕФА зафиксировали сразу несколько нарушений.

За выход болельщиков на поле организация наложила штраф в размере 10 тысяч евро, еще 9 тысяч добавила за использование пиротехники. Самое большое наказание — 15 тысяч евро — Украина получила за баннер с надписью "Russia is a terrorist state" (Россия — террористическое государство).

Отдельное решение дисциплинарные органы приняли по матчу плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. После детального анализа установлено, что аналогичный баннер с такой же надписью присутствовал и в той игре. В УЕФА считают эти высказывания политическими и провокационными, и поэтому добавила на УАФ еще один штраф в размере 15 тысяч евро.

Сборная Украины 26 марта проведет полуфинал плей-офф отбора против Швеции. В случае успеха украинцев ждет финальный матч 31 марта против победителя пары Польша — Албания.

Напомним, лучшая украинская биатлонистка Юлия Джима не выступит в 2025 году.

Гранды из турецкого чемпионата начали пробовать купить Тараса Михавко.

Легенда мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал о проблемах в клубе.

УАФ футбол УЕФА Сборная Украины по футболу штраф болельщики
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации