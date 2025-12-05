УЕФА оштрафовал Украину за антироссийские баннеры на матчах отбора

Украинские болельщики. Фото: УАФ

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение относительно матча квалификации чемпионата мира-2026 между Украиной и Исландией. В организации нашли нарушения, из-за которых оштрафовали Украинскую ассоциацию футбола (УАФ).

Одним из этих нарушений был баннер, где Россию назвали террористическим государством, сообщили в УЕФА.

Матч Украина — Исландия. Фото: УАФ

УЕФА наказал Украину за антироссийские лозунги

После матча против Исландии, в котором команда Сергея Реброва победила со счетом 2:0, в УЕФА зафиксировали сразу несколько нарушений.

За выход болельщиков на поле организация наложила штраф в размере 10 тысяч евро, еще 9 тысяч добавила за использование пиротехники. Самое большое наказание — 15 тысяч евро — Украина получила за баннер с надписью "Russia is a terrorist state" (Россия — террористическое государство).

Отдельное решение дисциплинарные органы приняли по матчу плей-офф квалификации Евро-2024 против Боснии и Герцеговины. После детального анализа установлено, что аналогичный баннер с такой же надписью присутствовал и в той игре. В УЕФА считают эти высказывания политическими и провокационными, и поэтому добавила на УАФ еще один штраф в размере 15 тысяч евро.

Сборная Украины 26 марта проведет полуфинал плей-офф отбора против Швеции. В случае успеха украинцев ждет финальный матч 31 марта против победителя пары Польша — Албания.

