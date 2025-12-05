УЄФА оштрафував Україну за антиросійські банери на матчах відбору

Українські уболівальники. Фото: УАФ

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення щодо матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 між Україною та Ісландією. В організації знайшли порушення, через які оштрафували Українську асоціацію футболу (УАФ).

Одним із цих порушень був банер, де Росію назвали терористичною державою, повідомили в УЄФА.

Реклама

Читайте також:

Матч Україна — Ісландія. Фото: УАФ

УЄФА покарав Україну за антиросійські гасла

Після матчу проти Ісландії, у якому команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 2:0, в УЄФА зафіксували одразу кілька порушень.

За вихід уболівальників на поле організація наклала штраф у розмірі 10 тисяч євро, ще 9 тисяч додала за використання піротехніки. Найбільше покарання — 15 тисяч євро — Україна отримала за банер із написом "Russia is a terrorist state" (Росія — терористична держава).

Окреме рішення дисциплінарні органи ухвалили щодо матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Після детального аналізу встановлено, що аналогічний банер з таким самим написом був присутній і в тій грі. В УЄФА вважають ці висловлювання політичними та провокативними, і тому додала на УАФ ще один штраф у розмірі 15 тисяч євро.

Збірна України 26 березня проведе півфінал плей-оф відбору проти Швеції. У разі успіху на українців чекатиме фінальний матч 31 березня проти переможця пари Польща — Албанія.

Нагадаємо, найкраща українська біатлоністка Юлія Джима не виступить у 2025 році.

Гранди з турецького чемпіонату почали пробувати купити Тараса Михавко.

Легенда мадридського "Реалу" Тоні Кроос розповів про проблеми в клубі.