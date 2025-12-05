УЄФА оштрафував Україну за антиросійські банери на матчах відбору

УЄФА оштрафував УАФ за образи в бік Росії
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) ухвалив рішення щодо матчу кваліфікації чемпіонату світу-2026 між Україною та Ісландією. В організації знайшли порушення, через які оштрафували Українську асоціацію футболу (УАФ).
Одним із цих порушень був банер, де Росію назвали терористичною державою, повідомили в УЄФА.
УЄФА покарав Україну за антиросійські гасла
Після матчу проти Ісландії, у якому команда Сергія Реброва перемогла з рахунком 2:0, в УЄФА зафіксували одразу кілька порушень.
За вихід уболівальників на поле організація наклала штраф у розмірі 10 тисяч євро, ще 9 тисяч додала за використання піротехніки. Найбільше покарання — 15 тисяч євро — Україна отримала за банер із написом "Russia is a terrorist state" (Росія — терористична держава).
Окреме рішення дисциплінарні органи ухвалили щодо матчу плей-оф кваліфікації Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини. Після детального аналізу встановлено, що аналогічний банер з таким самим написом був присутній і в тій грі. В УЄФА вважають ці висловлювання політичними та провокативними, і тому додала на УАФ ще один штраф у розмірі 15 тисяч євро.
Збірна України 26 березня проведе півфінал плей-оф відбору проти Швеції. У разі успіху на українців чекатиме фінальний матч 31 березня проти переможця пари Польща — Албанія.
