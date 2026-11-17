Президент Французской федерации футбола Филипп Диалло. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Филипп Диалло, 63-летний президент Федерации футбола Франции, бросит вызов Джанни Инфантино в борьбе за пост главы ФИФА. На специальной встрече под руководством Александра Чеферина европейские ассоциации единогласно пообещали французу полную поддержку на выборах в Марокко.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальное заявление организации.

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Выборы в Марокко и единая позиция Европы

Борьба за власть в мировом футболе выходит на новый уровень. Уже 18 марта 2027 года в марокканском Рабате во время 77-го Конгресса ФИФА будут выбирать президента организации. Чтобы официально стать кандидатом, каждый претендент должен собрать письменную поддержку как минимум пяти национальных ассоциаций, входящих в ФИФА.

А 16 ноября под председательством главы УЕФА Александра Чеферина состоялась специальная встреча представителей европейских футбольных ассоциаций. Участники собрания единогласно призвали президента Федерации футбола Франции (FFF) Филиппа Диалло выдвинуть свою кандидатуру на выборы и пообещали ему максимальную поддержку. Сам Диалло уже дал согласие. Официально его выдвижение должен утвердить Исполнительный комитет FFF на своём заседании 17 ноября.

Конфликт с Инфантино и курс на перемены

В своем совместном заявлении европейские федерации прямо раскритиковали то, в каком направлении движется мировой футбол под руководством Джанни Инфантино. Ассоциации выразили серьезную обеспокоенность нынешним курсом, призвали вернуть доверие и единство в футбольное сообщество, а также сделали акцент на необходимости прозрачного управления и более тесного сотрудничества с национальными федерациями.

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Для самого Филиппа Диалло противостояние со швейцарским функционером имеет предысторию. Их отношения испортились осенью 2026 года. В сентябре французская федерация официально отозвала свою поддержку переизбрания Инфантино. Тогда Диалло публично заявил, что действия и инициативы президента ФИФА во время и после чемпионата мира-2026 нанесли серьёзный ущерб репутации и единству футбола.

Кто такой Филипп Диалло

Единственному кандидату от УЕФА 63 года. По образованию он юрист, а в футбольном менеджменте работает много лет. До того как возглавить национальную федерацию, Диалло руководил организацией, защищающей интересы профессиональных клубов Франции, был членом правления Профессиональной футбольной лиги и работал в органах ФИФА, занимающихся разрешением споров.

Во главе Федерации футбола Франции он находится с января 2023 года. Сначала Диалло исполнял обязанности президента после того, как в отставку ушел Ноэль Ле Гре, а в июне того же года выиграл полноценные выборы.

В декабре 2024 года его переизбрали на новый четырёхлетний срок. Помимо работы во Франции, с 2023 года функционер входит в Исполнительный комитет УЕФА.

Действующий президент ФИФА Джанни Инфантино, занимающий эту должность с 2016 года, не собирается уступать место без боя. Он уже объявил о намерении баллотироваться на четвёртый срок.

Кто ещё хочет побороться за президентство в ФИФА

Помимо Инфантино и Диалло, о своих президентских амбициях ранее заявили ещё два претендента. Это почетный президент Ассоциации футбола Японии и член Совета ФИФА Кодзо Тасима, а также бывший игрок сборной Швейцарии и лондонского "Тоттенхэма" Рамон Вега.

В то же время руководитель отдела глобального развития футбола ФИФА Арсен Венгер, которого называли среди возможных кандидатов, от участия в выборах отказался. Не будет выдвигать свою кандидатуру и президент УЕФА Александр Чеферин.

Новини.LIVE сообщали, что итальянский юрист Марио Галлавотти, которого считают ключевым теневым соратником президента ФИФА Джанни Инфантино, оказался в центре громкого расследования. В частности, его подозревают в том, что на протяжении многих лет он помогал главе мирового футбола продвигать наиболее спорные проекты.

Тем временем в УЕФА размышляют над тем, как сделать матчи более зрелищными, и первые нововведения планируют ввести именно на стадии плей-офф.