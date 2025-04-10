УЕФА рассматривала отмену овертайма в плей-офф Лиги чемпионов

Матч "Арсенал" — "Реал" в Лиге чемпионов. Фото: Reuters

В УЕФА рассматривают возможности изменения правил, которые помогут сделать матчи более интересными. Первые изменения будут касаться плей-офф.

Об изменениях в правилах Лиги чемпионов сообщил портал RMC Sport.

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Какое правило изменит УЕФА

По информации источника, в УЕФА рассматривают идею отмены дополнительного времени в матчах плей-офф Лиги чемпионов. Этим решением хотят уменьшить нагрузку на игроков и дадут им больше времени на отдых.

Предлагалось в случае ничьей сразу переходить к серии пенальти, минуя 30-минутный овертайм. Это изменение могло бы облегчить плотный график футболистов, которые в течение сезона играют в клубных турнирах, национальных чемпионатах и за сборные.

Вопрос обсуждали на фоне роста количества травм из-за интенсивности современного футбола. Отмена овертаймов могла бы также добавить драматизма матчам, ведь серия пенальти часто становится лотереей, где результат зависит от мастерства и психологической устойчивости.

Однако, несмотря на дискуссии, УЕФА решила не вносить изменений. Представители организации сообщили кулуарно, что формат плей-офф на сезон 2025/26 останется без изменений — с дополнительным временем перед пенальти. Таким образом, традиционный подход сохранился, хотя дебаты о здоровье игроков, вероятно, продолжатся в будущем.

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