Арсенал спас Гвардиолу от увольнения благодаря победе над Реалом

Тренер Хосеп Гвардиола во время матча. Фото: Reuters

Победа лондонского "Арсенала" в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов над "Реалом" помогла клубам АПЛ. Теперь английские команды смогут в следующем сезоне выставить больше клубов в Лиге чемпионов.

Об этом сообщил портал Sky Sports, который отследил изменения для родных английских клубов.

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У "Манчестер Сити" появился шанс попасть в ЛЧ

Победа "Арсенала" над "Реалом" позволила АПЛ обеспечить как минимум пять команд на сезон Лиги чемпионов 2025/2026 гг.

Это стало возможным благодаря самому высокому рейтингу АПЛ среди футбольных ассоциаций УЕФА. Их показатели в этом сезоне уже недостижимы для других стран. Поэтому Англия получит одну из двух дополнительных путевок.

Сейчас по этому слоту в Лигу чемпионов пройдет "Ньюкасл", который идет пятым в АПЛ.

Согласно новому формату Лиги чемпионов, где будут выступать 36 команд, представительство АПЛ может вырасти до шести или даже семи клубов, если представители страны победят в Лиге Европы и Лиге конференций.

Сейчас от АПЛ в Лигу чемпионов проходят "Ливерпуль", "Арсенал", "Ноттингем Форест", "Челси" и "Ньюкасл". На расстоянии одного очка от 4-5 мест идет "Манчестер Сити", которые имеют лучший состав, чем у конкурентов.

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