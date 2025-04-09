Куртуа признал вину в поражении Реала от Арсенала в Лиге чемпионов

Тибо Куртуа. Фото: Reuters

В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов лондонский "Арсенал" на "Эмирайтс" победил мадридский "Реал". Не спас мадридцев от трех пропущенных голов вратарь Тибо Куртуа.

После игры Куртуа назвал виновного в поражении команды. Слова бельгийца привел портал ESPN.

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Ключевым моментом игры стал второй тайм, когда хавбек "канониров" Деклан Райс оформил дубль двумя красивыми и мощными ударами со штрафного.

Куртуа признался, что неправильно организовал защиту в стенке. Именно поэтому он взял на себя ответственность за поражение.

"Я считал, что стенка стоит хорошо, но обычно я добавляю еще одного человека. Это моя вина — я мог поставить еще кого-то, но не думал, что Райс так закрутит мяч. Второй гол был просто фантастическим", — отметил бельгиец.

Он также добавил, что фолы, которые привели к штрафным, были необязательными и неоправданными при отсутствии реальной угрозы.

Куртуа в свои 32 года сыграл в этом сезоне за "Реал" 38 матчей, пропустив 43 гола и оставив ворота неприступными в 11 матчах.

Ответный матч состоится 16 апреля на "Бернабеу" в Мадриде.

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