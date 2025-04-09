Куртуа визнав провину у поразці Реала від Арсеналу в Лізі чемпіонів

Тібо Куртуа. Фото: Reuters

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів лондонський "Арсенал" на "Емірайтс" переміг мадридський "Реал". Не врятував мадридців від трьох пропущених голів воротар Тібо Куртуа.

Після гри Куртуа назвав винного у поразці команди. Слова бельгійця навів портал ESPN.

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Ключовим моментом гри став другий тайм, коли хавбек "канонірів" Деклан Райс оформив дубль двома красивими та потужними ударами зі штрафного.

Куртуа зізнався, що неправильно організував захист в стінці. Саме тому він взяв на себе відповідальність за поразку.

"Я вважав, що стінка стоїть добре, але зазвичай я додаю ще одну людину. Це моя провина — я міг поставити ще когось, але не думав, що Райс так закрутить м’яч. Другий гол був просто фантастичним", — зазначив бельгієць.

Він також додав, що фоли, які призвели до штрафних, були необов’язковими й невиправданими за відсутності реальної загрози.

Куртуа в свої 32 роки зіграв цього сезону за "Реал" 38 матчів, пропустивши 43 голи та залишивши ворота неприступними в 11 матчах.

Матч-відповідь відбудеться 16 квітня на "Бернабеу" в Мадриді.

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