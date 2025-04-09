Арсенал врятував Гвардіолу від звільнення завдяки перемозі над Реалом

Тренер Хосеп Гвардіола під час матчу. Фото: Reuters

Перемога лондонського "Арсенала" в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів над "Реалом" допомогла клубам АПЛ. Тепер англійські команди зможуть наступного сезону виставити більше клубів в Лізі чемпіонів.

Про це повідомив портал Sky Sports, який відслідкував зміни для рідних англійських клубів.

Реклама

Читайте також:

Гравці "Арсеналу" після "Реала". Фото: Reuters

У "Манчестер Сіті" з’явився шанс потрапити в ЛЧ

Перемога "Арсеналу" над "Реалом" дозволила АПЛ забезпечити щонайменше п’ять команд на сезон Ліги чемпіонів 2025/2026 рр.

Це стало можливим завдяки найвищому рейтингу АПЛ серед футбольних асоціацій УЄФА. Їх показники цього сезону вже недосяжні для інших країн. Тому Англія отримає одну з двох додаткових путівок.

Наразі за цим слотом в Лігу чемпіонів пройде "Ньюкасл", який йде п’ятим в АПЛ.

Згідно з новим форматом Ліги чемпіонів, де виступатимуть 36 команд, представництво АПЛ може зрости до шести чи навіть семи клубів, якщо представники країни переможуть в Лізі Європи та Лізі конференцій.

Наразі від АПЛ в Лігу чемпіонів проходять "Ліверпуль", "Арсенал", "Ноттінгем Форест", "Челсі" та "Ньюкасл". На відстані одного очка від 4-5 місць йде "Манчестер Сіті", які мають кращий склад, ніж у конкурентів.

Нагадаємо, головний тренер мадридського "Реалу" може піти у відставку до закінчення цього сезону.

Український вінгер Михайло Мудрик отримає від "Челсі" нову пропозицію.

Бельгійський півзахисник Кевін Де Брюйне обрав чемпіонат, куди переїде влітку.

Харківський клуб з Першої ліги збирається запросити колишньго тренера збірної України.