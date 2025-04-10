УЄФА розглядала скасування овертайму в плей-оф Ліги чемпіонів

Матч "Арсенал" — "Реал" в Лізі чемпіонів. Фото: Reuters

В УЄФА розглядають можливості зміни правил, які допоможуть зробити матчі цікавішими. Перші зміни стосуватимуться плей-оф.

Про зміни в правилах Ліги чемпіонів повідомив портал RMC Sport.

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Яке правило змінить УЄФА

За інформацією джерела, в УЄФА розглядають ідею скасування додаткового часу в матчах плей-оф Ліги чемпіонів. Цим рішенням хочуть зменшити навантаження на гравців і дадуть їм більше часу на відпочинок.

Пропонувалося в разі нічиєї одразу переходити до серії пенальті, минаючи 30-хвилинний овертайм. Ця зміна могла б полегшити щільний графік футболістів, які протягом сезону грають у клубних турнірах, національних чемпіонатах і за збірні.

Питання обговорювали на тлі зростання кількості травм через інтенсивність сучасного футболу. Скасування овертаймів могло б також додати драматизму матчам, адже серія пенальті часто стає лотереєю, де результат залежить від майстерності й психологічної стійкості.

Проте, попри дискусії, УЄФА вирішила не вносити змін. Представники організації повідомили кулуарно, що формат плей-оф на сезон 2025/26 залишиться без змін — з додатковим часом перед пенальті. Таким чином, традиційний підхід зберігся, хоча дебати про здоров’я гравців, ймовірно, продовжаться в майбутньому.

Нагадаємо, у головного тренера мадридського "Реала" виникли проблеми після поразки від "Арсеналу" в Лізі чемпіонів.

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