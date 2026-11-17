Президент Французької федерації футболу Філіп Діалло. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Філіпп Діалло, 63-річний президент Федерації футболу Франції, кине виклик Джанні Інфантіно у боротьбі за крісло очільника ФІФА. На спеціальній зустрічі під керівництвом Александера Чеферіна європейські асоціації одноголосно пообіцяли французу повну підтримку на виборах у Марокко.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на офіційну заяву організації.

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Вибори у Марокко та єдина ставка Європи

Боротьба за владу у світовому футболі виходить на новий рівень. Уже 18 березня 2027 року в марокканському Рабаті під час 77-го Конгресу ФІФА обиратимуть президента організації. Щоб офіційно стати кандидатом, кожен претендент має зібрати письмову підтримку щонайменше п'яти національних асоціацій, які входять до ФІФА.

А 16 листопада під головуванням очільника УЄФА Александера Чеферіна відбулася спеціальна зустріч представників європейських футбольних асоціацій. Учасники зібрання одноголосно закликали президента Федерації футболу Франції (FFF) Філіппа Діалло піти на вибори та пообіцяли йому максимальну підтримку. Сам Діалло вже дав згоду. Офіційно його висунення має затвердити Виконавчий комітет FFF на своєму засіданні 17 листопада.

Конфлікт з Інфантіно та курс на зміни

У своїй спільній заяві європейські федерації прямо розкритикували те, куди рухається світовий футбол за керівництва Джанні Інфантіно. Асоціації висловили серйозне занепокоєння нинішнім курсом, закликали повернути довіру та єдність у футбольну спільноту, а також зробили акцент на потребі прозорого управління і тіснішої роботи з національними федераціями.

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Для самого Філіппа Діалло протистояння зі швейцарським функціонером має передісторію. Їхні стосунки зіпсувалися восени 2026 року. У вересні французька федерація офіційно відкликала свою підтримку щодо переобрання Інфантіно. Тоді Діалло публічно заявив, що дії та ініціативи президента ФІФА під час і після чемпіонату світу-2026 завдали серйозної шкоди репутації та єдності футболу.

Хто такий Філіпп Діалло

Єдиному кандидату від УЄФА 63 роки. За освітою він юрист, а у футбольному менеджменті працює багато років. До того як очолити національну федерацію, Діалло керував структурою, що захищає інтереси професійних клубів Франції, був членом правління Професійної футбольної ліги та працював в органах ФІФА, які займаються вирішенням спорів.

На чолі Федерації футболу Франції він перебуває із січня 2023 року. Спершу Діалло виконував обов'язки президента після того, як у відставку пішов Ноель Ле Гре, а в червні того ж року виграв повноцінні вибори.

У грудні 2024-го його переобрали на новий чотирирічний термін. Окрім роботи у Франції, із 2023 року функціонер входить до Виконавчого комітету УЄФА.

Чинний президент ФІФА Джанні Інфантіно, який обіймає цю посаду з 2016 року, не збирається поступатися місцем без бою. Він уже оголосив про намір балотуватися на четвертий термін.

Хто ще хоче поборотися за президенство ФІФА

Окрім Інфантіно та Діалло, про свої президентські амбіції раніше заявили ще двоє претендентів. Це почесний президент Асоціації футболу Японії та член Ради ФІФА Кодзо Тасіма, а також колишній гравець збірної Швейцарії та лондонського "Тоттенгема" Рамон Вега.

Водночас керівник відділу глобального розвитку футболу ФІФА Арсен Венгер, якого називали серед можливих кандидатів, від участі у виборах відмовився. Не висуватиме свою кандидатуру і президент УЄФА Александер Чеферін.

Новини.LIVE повідомляли, що італійський юрист Маріо Галлавотті, якого вважають ключовим тіньовим соратником президента ФІФА Джанні Інфантіно, опинився в центрі гучного розслідування. Зокрема, його підозрюють у тому, що роками він допомагав очільнику світового футболу просувати найбільш суперечливі проєкти.

Тим часом в УЄФА міркують над тим, як зробити поєдинки видовищнішими, і перші нововведення планують запровадити саме на стадії плей-оф.