Сборная Украины завоевала золотые медали Кубка мира по артистическому плаванию

Мария Гринишина и Ульяна Гринишина. Фото: Федерация Украины по синхронному плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала первую медаль в новом сезоне Кубка мира. Представительницы сборной выиграли золото в командных соревнованиях на этапе в Париже.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Украинки начали сезон с победы

В Париже дуэт Марии и Ульяны Гринишиных финишировал 18-м в технической программе и 14-м в произвольной. В командных соревнованиях они с Владиславом Кочербой, Елизаветой Лымарь, Дарьей Мошинской, Амелией Волынской, Марией Зачепой и Марией Здоровцовой выиграли дисциплину акробатических групп.

Украинки продемонстрировали одну из самых сложных программ среди участниц — 22.6370 балла, что стало вторым результатом на турнире. Более высокую сложность имела только Италия.

Основная борьба за победу развернулась именно между Украиной и Италией. Сборная Украины показала лучший результат по исполнению — 118.6235 балла, а также минимально уступила по артистичности сборной США.

Читайте также:

Решающим стал шестой сегмент программы, где итальянки потеряли баллы.

В итоге Украина набрала 212.4735 балла и заняла первое место. Италия стала второй с результатом 200.6714, а сборная Израиля замкнула тройку призеров — 194.6005.

Победа стала первой медалью для Украины в сезоне Кубка мира и одновременно первым золотом за последний год на этом уровне. Последний раз украинские артистические пловчихи поднимались на высшую ступень пьедестала в апреле 2025 года на этапе в Египте.

Следующий этап Кубка мира по артистическому плаванию состоится в китайском Сиане с 1 по 3 мая, где также выступит украинская команда.

