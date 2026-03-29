Сборная Украины завоевала золотые медали Кубка мира по артистическому плаванию

Украина завоевала золотые медали Кубка мира по артистическому плаванию
Сборная Украины по артистическому плаванию завоевала первую медаль в новом сезоне Кубка мира. Представительницы сборной выиграли золото в командных соревнованиях на этапе в Париже.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".
Украинки начали сезон с победы
В Париже дуэт Марии и Ульяны Гринишиных финишировал 18-м в технической программе и 14-м в произвольной. В командных соревнованиях они с Владиславом Кочербой, Елизаветой Лымарь, Дарьей Мошинской, Амелией Волынской, Марией Зачепой и Марией Здоровцовой выиграли дисциплину акробатических групп.
Украинки продемонстрировали одну из самых сложных программ среди участниц — 22.6370 балла, что стало вторым результатом на турнире. Более высокую сложность имела только Италия.
Основная борьба за победу развернулась именно между Украиной и Италией. Сборная Украины показала лучший результат по исполнению — 118.6235 балла, а также минимально уступила по артистичности сборной США.
Решающим стал шестой сегмент программы, где итальянки потеряли баллы.
В итоге Украина набрала 212.4735 балла и заняла первое место. Италия стала второй с результатом 200.6714, а сборная Израиля замкнула тройку призеров — 194.6005.
Победа стала первой медалью для Украины в сезоне Кубка мира и одновременно первым золотом за последний год на этом уровне. Последний раз украинские артистические пловчихи поднимались на высшую ступень пьедестала в апреле 2025 года на этапе в Египте.
Следующий этап Кубка мира по артистическому плаванию состоится в китайском Сиане с 1 по 3 мая, где также выступит украинская команда.
Читайте Новини.LIVE!