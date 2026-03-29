Збірна України здобула золоті медалі Кубка світу з артистичного плавання

Марія Гринішина та Уляна Гринішина. Фото: Федерація України із синхронного плавання

Збірна України з артистичного плавання здобула першу медаль у новому сезоні Кубка світу. Представниці збірної виграли золото у командних змаганнях на етапі в Парижі.

Українки почали сезон із перемоги

У Парижі дует Марії та Уляни Гринишиних фінішував 18-м у технічній програмі та 14-м у довільній. У командних змаганнях вони з Владиславою Кочербою, Єлизаветою Лимар, Дар’єю Мошинською, Амелією Волинською, Марією Зачепою та Марією Здоровцовою виграли дисципліну акробатичних груп.

Українки продемонстрували одну з найскладніших програм серед учасниць — 22.6370 бала, що стало другим результатом на турнірі. Вищу складність мала лише Італія.

Основна боротьба за перемогу розгорнулася саме між Україною та Італією. Збірна України показала найкращий результат за виконання — 118.6235 бала, а також мінімально поступилася за артистичністю збірній США.

Вирішальним став шостий сегмент програми, де італійки втратили бали.

У підсумку Україна набрала 212.4735 бала та посіла перше місце. Італія стала другою з результатом 200.6714, а збірна Ізраїлю замкнула трійку призерів — 194.6005.

Перемога стала першою медаллю для України у сезоні Кубка світу та водночас першим золотом за останній рік на цьому рівні. Востаннє українські артистичні плавчині піднімалися на найвищу сходинку п’єдесталу у квітні 2025 року на етапі у Єгипті.

Наступний етап Кубка світу з артистичного плавання відбудеться у китайському Сіані з 1 по 3 травня, де також виступить українська команда.

