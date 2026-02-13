Бондарев стал первым чемпионом Украины в Ф4

Украинец Бондарев впервые в истории стал чемпионом Формулы-4
Украинский пилот Александр Бондарев официально стал чемпионом сезона Формулы-4 Ближнего Востока. Решающий этап прошел на трассе Лусаил в Катаре, где судьба титула определялась в последней гонке уикенда.
Это исторический успех для украинского спорта, сообщает портал Новини.LIVE.
По итогам квалификации представитель академии Williams Racing стартовал с четвертой позиции, что давало ему стратегическое преимущество в борьбе за общий зачет. Перед финальными заездами Александр Бондарев опережал француза Энди Косани на 23 очка и для гарантированного чемпионства должен был финишировать не ниже девятого места.
Напряженная развязка сезона
Гонка началась с выезда машины безопасности уже на первом круге, что добавило нервозности. После рестарта Бондарев допустил небольшую ошибку и потерял одну позицию, однако сохранил контроль над ситуацией. Косани выиграл заезд, вторым финишировал Дэвид Косма, третьим стал Кристофер Костоя. Украинец завершил гонку пятым.
Этого результата оказалось более чем достаточно для оформления титула. Александр Бондарев впервые в карьере стал чемпионом общего зачета Формулы-4 и принес Украине первое чемпионство в этой категории, сделав следующий шаг после прошлогодней победы в зачете новичков.
