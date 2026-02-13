Бондарев стал первым чемпионом Украины в Ф4

Александр Бондарев с трофеем. Фото: williamsf1.com

Украинский пилот Александр Бондарев официально стал чемпионом сезона Формулы-4 Ближнего Востока. Решающий этап прошел на трассе Лусаил в Катаре, где судьба титула определялась в последней гонке уикенда.

Это исторический успех для украинского спорта, сообщает портал Новини.LIVE.

По итогам квалификации представитель академии Williams Racing стартовал с четвертой позиции, что давало ему стратегическое преимущество в борьбе за общий зачет. Перед финальными заездами Александр Бондарев опережал француза Энди Косани на 23 очка и для гарантированного чемпионства должен был финишировать не ниже девятого места.

Александр Бондарев после гонки. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Напряженная развязка сезона

Гонка началась с выезда машины безопасности уже на первом круге, что добавило нервозности. После рестарта Бондарев допустил небольшую ошибку и потерял одну позицию, однако сохранил контроль над ситуацией. Косани выиграл заезд, вторым финишировал Дэвид Косма, третьим стал Кристофер Костоя. Украинец завершил гонку пятым.

Александр Бондарев во время заезда. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Этого результата оказалось более чем достаточно для оформления титула. Александр Бондарев впервые в карьере стал чемпионом общего зачета Формулы-4 и принес Украине первое чемпионство в этой категории, сделав следующий шаг после прошлогодней победы в зачете новичков.

