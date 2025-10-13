Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Украинец Бондарев завершил сезон Формулы-4 с подиумом

Украинец Бондарев завершил сезон Формулы-4 с подиумом

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 12:03
Молодой Бондарев из Украины занял третье место в финале Формулы-4
Александр Бондарев в своем болиде. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Юный 16-летний украинский пилот Формулы-4 Александр Бондарев завершил свой дебютный сезон в Италии на высокой ноте. В заключительном этапе чемпионата, который проходил в Мизано с 10 по 12 октября, спортсмен из команды Prema Racing финишировал на подиуме.

Бондарев занял третье место в последней гонке года, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Именно эта гонка, перенесенная с этапа в Имоле, стала для Александра Бондарева символическим завершением насыщенного сезона. Украинец уверенно провел заезд, показав стабильный темп и подтвердив, что его прогресс в первой профессиональной кампании идет по восходящей линии. 

Александр Бондарев
Александр Бондарев перед гонкой. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Большой успех для украинского пилота

По ходу чемпионата молодой гонщик пять раз финишировал в первой восьмерке, дважды поднимался на подиум и одержал свою первую победу в Формуле-4 — также в Имоле. В общей классификации он занял десятое место, набрав 89 очков, а среди новичков стал третьим.

Команда Prema Racing, за которую выступает Бондарев, выиграла чемпионат в командном зачете с огромным отрывом от ближайших преследователей. Для украинского пилота этот сезон стал не только спортивным опытом, но и важным шагом на пути к Формуле-1, ведь он входит в юниорскую академию Williams.

В паддоке отмечают, что выступление Бондарева стало одним из главных открытий года: юный украинец уверенно заявил о себе в Европе и подтвердил репутацию одного из самых перспективных гонщиков своего поколения.

Напомним, футболист сборной Украины Руслан Малиновский получил улицу, которая названа в его честь. 

Президент "Полесья" Геннадий Буткевич столкнулся с серьезной проблемой в житомирском клубе. 

Кто такие сестры Алексеевы, которые стали одними из самых титулованных спортсменок в истории Украины. 

спорт Формула-1 автоспорт Александр Бондарев Формула-4
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации