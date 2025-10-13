Молодой Бондарев из Украины занял третье место в финале Формулы-4

Александр Бондарев в своем болиде. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Юный 16-летний украинский пилот Формулы-4 Александр Бондарев завершил свой дебютный сезон в Италии на высокой ноте. В заключительном этапе чемпионата, который проходил в Мизано с 10 по 12 октября, спортсмен из команды Prema Racing финишировал на подиуме.

Бондарев занял третье место в последней гонке года, сообщает портал Новини.LIVE.

Именно эта гонка, перенесенная с этапа в Имоле, стала для Александра Бондарева символическим завершением насыщенного сезона. Украинец уверенно провел заезд, показав стабильный темп и подтвердив, что его прогресс в первой профессиональной кампании идет по восходящей линии.

Александр Бондарев перед гонкой. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Большой успех для украинского пилота

По ходу чемпионата молодой гонщик пять раз финишировал в первой восьмерке, дважды поднимался на подиум и одержал свою первую победу в Формуле-4 — также в Имоле. В общей классификации он занял десятое место, набрав 89 очков, а среди новичков стал третьим.

Команда Prema Racing, за которую выступает Бондарев, выиграла чемпионат в командном зачете с огромным отрывом от ближайших преследователей. Для украинского пилота этот сезон стал не только спортивным опытом, но и важным шагом на пути к Формуле-1, ведь он входит в юниорскую академию Williams.

В паддоке отмечают, что выступление Бондарева стало одним из главных открытий года: юный украинец уверенно заявил о себе в Европе и подтвердил репутацию одного из самых перспективных гонщиков своего поколения.

