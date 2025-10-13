Молодий Бондарев з України посів третє місце у фіналі Формули-4

Олександр Бондарев у своєму боліді. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Юний 16-річний український пілот Формули-4 Олександр Бондарев завершив свій дебютний сезон в Італії на високій ноті. У заключному етапі чемпіонату, який проходив у Мізано з 10 до 12 жовтня, спортсмен із команди Prema Racing фінішував на подіумі.

Бондарев посів третє місце в останній гонці року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Саме ці перегони, перенесені з етапу в Імолі, стали для Олександра Бондарева символічним завершенням насиченого сезону. Українець впевнено провів заїзд, показавши стабільний темп і підтвердивши, що його прогрес у першій професійній кампанії йде по висхідній лінії.

Олександр Бондарев перед гонкою. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Великий успіх для українського пілота

Під час чемпіонату молодий гонщик п'ять разів фінішував у першій вісімці, двічі піднімався на подіум та здобув свою першу перемогу у Формулі-4 — також в Імолі. У загальній класифікації він посів десяте місце, набравши 89 очок, а серед новачків став третім.

Команда Prema Racing, за яку виступає Бондарев, виграла чемпіонат у командному заліку з величезним відривом від найближчих переслідувачів. Для українського пілота цей сезон став не лише спортивним досвідом, а й важливим кроком на шляху до Формули-1, адже він входить до юніорської академії Williams.

У паддоку зазначають, що виступ Бондарева став одним із головних відкриттів року: юний українець упевнено заявив про себе в Європі та підтвердив репутацію одного з найперспективніших гонщиків свого покоління.

