Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українець Бондарев завершив сезон Формули-4 з подіумом

Українець Бондарев завершив сезон Формули-4 з подіумом

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 12:03
Молодий Бондарев з України посів третє місце у фіналі Формули-4
Олександр Бондарев у своєму боліді. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Юний 16-річний український пілот Формули-4 Олександр Бондарев завершив свій дебютний сезон в Італії на високій ноті. У заключному етапі чемпіонату, який проходив у Мізано з 10 до 12 жовтня, спортсмен із команди Prema Racing фінішував на подіумі.

Бондарев посів третє місце в останній гонці року, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Саме ці перегони, перенесені з етапу в Імолі, стали для Олександра Бондарева символічним завершенням насиченого сезону. Українець впевнено провів заїзд, показавши стабільний темп і підтвердивши, що його прогрес у першій професійній кампанії йде по висхідній лінії.

Александр Бондарев
Олександр Бондарев перед гонкою. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Великий успіх для українського пілота

Під час чемпіонату молодий гонщик п'ять разів фінішував у першій вісімці, двічі піднімався на подіум та здобув свою першу перемогу у Формулі-4 — також в Імолі. У загальній класифікації він посів десяте місце, набравши 89 очок, а серед новачків став третім.

Команда Prema Racing, за яку виступає Бондарев, виграла чемпіонат у командному заліку з величезним відривом від найближчих переслідувачів. Для українського пілота цей сезон став не лише спортивним досвідом, а й важливим кроком на шляху до Формули-1, адже він входить до юніорської академії Williams.

У паддоку зазначають, що виступ Бондарева став одним із головних відкриттів року: юний українець упевнено заявив про себе в Європі та підтвердив репутацію одного з найперспективніших гонщиків свого покоління.

Нагадаємо, футболіст збірної України Руслан Маліновський отримав вулицю, яку названо на його честь.

Президент "Полісся" Геннадій Буткевич зіткнувся із серйозною проблемою в житомирському клубі.

Хто такі сестри Алексєєви, які стали одними з найтитулованіших спортсменок в історії України.

спорт Формула-1 автоспорт Олександр Бондарев Формула-4
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації