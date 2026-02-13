Бондарев став першим чемпіоном України у Ф4

Олександр Бондарев із трофеєм. Фото: williamsf1.com

Український пілот Олександр Бондарев офіційно став чемпіоном сезону Формули-4 Близького Сходу. Вирішальний етап пройшов на трасі Лусаїл у Катарі, де доля титулу визначалася в останніх перегонах вікенду.

Це історичний успіх для українського спорту, повідомляє портал Новини.LIVE.

За підсумками кваліфікації представник академії Williams Racing стартував з четвертої позиції, що давало йому стратегічну перевагу в боротьбі за загальний залік. Перед фінальними заїздами Олександр Бондарев випереджав француза Енді Косані на 23 очки і для гарантованого чемпіонства мав фінішувати не нижче дев'ятого місця.

Олександр Бондарев після гонки. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Напружена розв'язка сезону

Перегони почалися з виїзду машини безпеки вже на першому колі, що додало нервозності. Після рестарту Бондарев припустився невеликої помилки та втратив одну позицію, проте зберіг контроль над ситуацією. Косані виграв заїзд, другим фінішував Девід Косма, третім став Крістофер Костоя. Українець завершив гонку п'ятим.

Олександр Бондарев під час заїзду. Фото: instagram.com/pilot.bondarev/

Цього результату виявилося більш ніж достатньо для оформлення титулу. Олександр Бондарев уперше в кар'єрі став чемпіоном загального заліку Формули-4 і приніс Україні перше чемпіонство в цій категорії, зробивши наступний крок після торішньої перемоги в заліку новачків.

