Україна
Украинская олимпийская чемпионка разделась на камеру

Украинская олимпийская чемпионка разделась на камеру

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 08:20
Смелая фотосессия Кравацкой: олимпийская чемпионка в черном белье
Елена Кравацкая. Фото: instagram.com/helenkravatska

Украинская фехтовальщица, олимпийская чемпионка Парижа-2024 в команде и серебряная медалистка Рио-2016, Елена Кравацкая продолжает отдыхать от соревнований. В отпуске титулованная спортсменка любит пикантные фотосессии.

В Instagram Кравацкая опубликовала снимки с новой фотосессии.

Читайте также:
Елена Кравацкая
Елена Кравацкая. Фото: instagram.com/helenkravatska

Кравацкая в пикантном образе

Олимпийская чемпионка предстала в элегантной и одновременно смелой фотосессии, подчеркивающей ее силу, женственность и уверенность.

Снимки, выполненные в минималистическом интерьере, акцентируют на изгибах ее тела. На кадрах Кравацкая появляется в черном кружевном белье, чулках и каблуках, а образ дополняют жемчужины и длинный кожаный плащ, что добавляет снимкам драматичности и кинематографической эстетики.

Елена Кравацкая
Елена Кравацкая. Фото: instagram.com/helenkravatska

Она позирует свободно, грациозно, с акцентом на эротику. Уверенные взгляды, четкие линии, которые привлекают к ней внимание.

Елена Кравацкая
Елена Кравацкая. Фото: instagram.com/helenkravatska

Один из кадров демонстрирует Кравацкую на столе - поза, сочетающая смелость и изящество, будто продолжает ее фехтовальный характер.

Напомним, теннисистка Марта Костюк получила странные предложения из-за рубежа.

У полузащитника Михаила Мудрика зимой могут появиться хорошие новости.

Фехтование сборная Украины по фехтованию жены футболистов Елена Кравацкая фехтование на сабле
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
