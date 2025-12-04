Смілива фотосесія Кравацької: олімпійська чемпіонка в чорній білизні

Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижу-2024 в команді та срібна медалістка Ріо-2016, Олена Кравацька продовжує відпочивати від змагань. На відпочинку титулована спортсменка любить пікантні фотосесії.

В Instagram Кравацька опублікувала знімки з нової фотосесії.

Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Кравацька в пікантному образі

Олімпійська чемпіонка постала в елегантній та водночас сміливій фотосесії, що підкреслює її силу, жіночність і впевненість.

Знімки, які виконані у мінімалістичному інтер’єрі, акцентують на вигинах її тіла. На кадрах Кравацька з’являється в чорній мереживній білизні, панчохах і підборах, а образ доповнюють перлини та довгий шкіряний плащ, що додає знімкам драматичності та кінематографічної естетики.

Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Вона позує вільно, граційно, з акцентом на еротику. Впевнені погляди, чіткі лінії, які привертають до неї увагу.

Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Один із кадрів демонструє Кравацьку на столі — поза, що поєднує сміливість і витонченість, ніби продовжує її фехтувальний характер.

