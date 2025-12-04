Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українська олімпійська чемпіонка роздяглася на камеру

Українська олімпійська чемпіонка роздяглася на камеру

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 08:20
Смілива фотосесія Кравацької: олімпійська чемпіонка в чорній білизні
Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка Парижу-2024 в команді та срібна медалістка Ріо-2016, Олена Кравацька продовжує відпочивати від змагань. На відпочинку титулована спортсменка любить пікантні фотосесії.

В Instagram Кравацька опублікувала знімки з нової фотосесії.

Реклама
Читайте також:
Елена Кравацкая
Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Кравацька в пікантному образі

Олімпійська чемпіонка постала в елегантній та водночас сміливій фотосесії, що підкреслює її силу, жіночність і впевненість.

Знімки, які виконані у мінімалістичному інтер’єрі, акцентують на вигинах її тіла. На кадрах Кравацька з’являється в чорній мереживній білизні, панчохах і підборах, а образ доповнюють перлини та довгий шкіряний плащ, що додає знімкам драматичності та кінематографічної естетики.

Елена Кравацкая
Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Вона позує вільно, граційно, з акцентом на еротику. Впевнені погляди, чіткі лінії, які привертають до неї увагу.

Елена Кравацкая
Олена Кравацька. Фото: instagram.com/helenkravatska

Один із кадрів демонструє Кравацьку на столі — поза, що поєднує сміливість і витонченість, ніби продовжує її фехтувальний характер.

Нагадаємо, тенісистка Марта Костюк отримала дивні пропозиції з-за кордону.

У півзахисника Михайла Мудрика взимку можуть з'явитися хороші новини.

Фехтування збірна України з фехтування дружини футболістів Олена Кравацька фехтування на шаблі
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації