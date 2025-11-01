Олімпійська чемпіонка Олена Кравацька підкорила мережу відвертим відео

Збірна України з фехтування на шаблі. Фото: Reuters

Зі збірної України з фехтування на шаблі, яка здобула олімпійське золото Парижа-2024, найбільш яскравою зовнішністю вирізняється Олена Кравацька. Фехтувальниця не соромиться демонструвати свою красу в соцмережах.

Нещодавно Кравацька опублікувала пікантне відео в Instagram, яке викликало хвилю захоплення серед шанувальників.

Кравацька вразила своїм стилем

На відео спортсменка з’явилася в образі фатальної жінки — поєднання сили, спокуси та впевненості. Чорна білизна під шкіряним пальтом створила контраст пристрасті й елегантності.

Рухи Кравацької впевнені, погляд — прямий і зухвалий. Вона зіграла з увагою чоловіків, водночас надихаючи жінок упевненістю в собі.

Попри статус олімпійської чемпіонки та активність у соцмережах, у Кравацької лише 33,5 тисячі підписників в Instagram.

Олімпійське золото в командній шаблі стало вершиною її кар’єри. До цього головним досягненням спортсменки було срібло Олімпіади-2016 у Ріо-де-Жанейро. Цікаво, що більшість нагород Кравацька здобула саме в командних змаганнях, адже вважає себе гравцем команди.

