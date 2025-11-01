Видео
Главная Спорт Чемпионка ОИ-2024 разделась и предстала в пикантном образе

Чемпионка ОИ-2024 разделась и предстала в пикантном образе

Дата публикации 1 ноября 2025 09:58
обновлено: 10:04
Олимпийская чемпионка Елена Кравацкая покорила сеть откровенным видео
Сборная Украины по фехтованию на сабле. Фото: Reuters

Из сборной Украины по фехтованию на сабле, которая завоевала олимпийское золото Парижа-2024, наиболее яркой внешностью отличается Елена Кравацкая. Фехтовальщица не стесняется демонстрировать свою красоту в соцсетях.

Недавно Кравацкая опубликовала пикантное видео в Instagram, которое вызвало волну восторга среди поклонников.

Читайте также:

Кравацкая поразила своим стилем

На видео спортсменка появилась в образе роковой женщины — сочетание силы, соблазна и уверенности. Черное белье под кожаным пальто создало контраст страсти и элегантности.

Движения Кравацкой уверенные, взгляд - прямой и дерзкий. Она сыграла с вниманием мужчин, одновременно вдохновляя женщин уверенностью в себе.

Несмотря на статус олимпийской чемпионки и активность в соцсетях, у Кравацкой всего 33,5 тысячи подписчиков в Instagram.

Олимпийское золото в командной сабле стало вершиной ее карьеры. До этого главным достижением спортсменки было серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Интересно, что большинство наград Кравацкая получила именно в командных соревнованиях, ведь считает себя игроком команды.

Напомним, клуб Второй лиги Украины хочет добиться, чтобы российский топ-клуб не использовал их эмблему.

Ранее стало известно, как провел свой выходной Александр Шовковский после победы над "Шахтером".

Фехтование сборная Украины по фехтованию жены футболистов Елена Кравацкая фехтование на сабле
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
