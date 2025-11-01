Олимпийская чемпионка Елена Кравацкая покорила сеть откровенным видео

Сборная Украины по фехтованию на сабле. Фото: Reuters

Из сборной Украины по фехтованию на сабле, которая завоевала олимпийское золото Парижа-2024, наиболее яркой внешностью отличается Елена Кравацкая. Фехтовальщица не стесняется демонстрировать свою красоту в соцсетях.

Недавно Кравацкая опубликовала пикантное видео в Instagram, которое вызвало волну восторга среди поклонников.

Кравацкая поразила своим стилем

На видео спортсменка появилась в образе роковой женщины — сочетание силы, соблазна и уверенности. Черное белье под кожаным пальто создало контраст страсти и элегантности.

Движения Кравацкой уверенные, взгляд - прямой и дерзкий. Она сыграла с вниманием мужчин, одновременно вдохновляя женщин уверенностью в себе.

Несмотря на статус олимпийской чемпионки и активность в соцсетях, у Кравацкой всего 33,5 тысячи подписчиков в Instagram.

Олимпийское золото в командной сабле стало вершиной ее карьеры. До этого главным достижением спортсменки было серебро Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Интересно, что большинство наград Кравацкая получила именно в командных соревнованиях, ведь считает себя игроком команды.

