Украинский вратарь продолжит карьеру в Греции

Евгений Кучеренко. Фото: instagram.com/71kucher71

В чемпионате Греции станет на одного украинца больше. В местную лигу перейдет вратарь Евгений Кучеренко, который первую половину сезона провел в шотландском "Данди Юнайтед".

О предстоящем трансфере Кучеренко сообщил паблик "ТаТоТаке".

Реклама

Читайте также:

Евгений Кучеренко. Фото: instagram.com/71kucher71

Украинец уйдет на повышение в более сильную лигу

По информации источника, 4 января 26-летний вратарь должен подписать контракт с греческим "Панетоликосом". Ожидается, что соглашение будет рассчитано на два года.

За последние полгода Кучеренко в "Данди" провел 17 матчей во всех турнирах, включая еврокубки, и пропустил 26 мячей.

Сумма трансфера неизвестна, но "Данди" сохранит процент от суммы следующего трансфера игрока.

Главным конкурентом греков в борьбе за Кучеренко был кипрский "Анортосис", но "Панетоликос" смог предложить более убедительные условия и успешно договориться с шотландским клубом.

Сейчас "Панетоликос" занимает девятое место в турнирной таблице греческой Суперлиги.

Напомним, мадридский "Реал" хочет оформить трансфер игрока "Ливерпуля" и сборной Нидерландов за 120 млн евро.

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо получил ультиматум от руководства клуба.