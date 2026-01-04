Український воротар продовжить кар’єру в Греції

Євген Кучеренко. Фото: instagram.com/71kucher71

У чемпіонаті Греції стане на одного українця більше. В місцеву лігу перейде воротар Євген Кучеренко, який першу половину сезону провів у шотландському "Данді Юнайтед".

Про майбутній трансфер Кучеренка повідомив паблік "ТаТоТаке".

Українець піде на підвищення в сильнішу лігу

За інформацією джерела, 4 січня 26-річний воротар має підписати контракт із грецьким "Панетолікосом". Очікується, що угода буде розрахована на два роки.

За останні пів року Кучеренко в "Данді" провів 17 матчів у всіх турнірах, включно з єврокубками, та пропустив 26 м’ячів.

Сума трансферу невідома, але "Данді" збереже відсоток від суми наступного трансферу гравця.

Головним конкурентом греків у боротьбі за Кучеренка був кіпрський "Анортосіс", але "Панетолікос" зміг запропонувати більш переконливі умови та успішно домовитися з шотландським клубом.

Наразі "Панетолікос" посідає дев’яте місце в турнірній таблиці грецької Суперліги.

