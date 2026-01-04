Відео
Український футболіст змінить європейський чемпіонат

Український футболіст змінить європейський чемпіонат

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 17:59
Український воротар продовжить кар’єру в Греції
Євген Кучеренко. Фото: instagram.com/71kucher71

У чемпіонаті Греції стане на одного українця більше. В місцеву лігу перейде воротар Євген Кучеренко, який першу половину сезону провів у шотландському "Данді Юнайтед".

Про майбутній трансфер Кучеренка повідомив паблік "ТаТоТаке".

Читайте також:
Евгений Кучеренко
Євген Кучеренко. Фото: instagram.com/71kucher71

Українець піде на підвищення в сильнішу лігу

За інформацією джерела, 4 січня 26-річний воротар має підписати контракт із грецьким "Панетолікосом". Очікується, що угода буде розрахована на два роки.

За останні пів року Кучеренко в "Данді" провів 17 матчів у всіх турнірах, включно з єврокубками, та пропустив 26 м’ячів. 

Сума трансферу невідома, але "Данді" збереже відсоток від суми наступного трансферу гравця.

Головним конкурентом греків у боротьбі за Кучеренка був кіпрський "Анортосіс", але "Панетолікос" зміг запропонувати більш переконливі умови та успішно домовитися з шотландським клубом.

Наразі "Панетолікос" посідає дев’яте місце в турнірній таблиці грецької Суперліги.

Нагадаємо, мадридський "Реал" хоче оформити трансфер гравця "Ліверпуля" та збірної Нідерландів за 120 млн євро.

Головний тренер мадридського "Реалу" Хабі Алонсо отримав ультиматум від керівництва клубу.

футбол Футбол трансфери українські легіонери (футбол) чемпіонат Греції Євген Кучеренко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
