ЛНЗ підписав новачка, який минулого сезону допоміг вибити Ворсклу з єврокубків
Черкаський ЛНЗ підписав нового голкіпера. Раніше воротар виступав у Європі та має досвід гри у єврокубках.
У ЛНЗ оголосили про підписання воротаря Євгена Кучеренка.
Зазначимо, що у нинішньому сезоні ЛНЗ посідає десяте місце у турнірній таблиці та на 8 очок відстає від зони єврокубків.
Що за гравця підписало ЛНЗ
Український 24-річний голкіпер перейшов до черкаського клубу на правах вільного агента.
У своєму останньому сезоні вихованець донецького "Шахтаря" виступав у грузинській "Ділі". Саме з цією командою Кучеренко минулого сезону вибив із Ліги конференцій полтавську "Ворсклу".
За грузинський клуб футболіст провів 44 матчі, у яких пропустив 48 голів, ще 14 ігор відстояв на нуль.
Також Кучеренко грав у португальській "Лейрії", хмельницькому "Поділлі", ковалівському "Колосі" та казахському "Аксі".
Зазначимо, що авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює українця у 250 тисяч євро.
Перший матч у другому колі ЛНЗ проведе 24 лютого проти лідера сезону "Кривбасу".
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