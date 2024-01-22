Ястремська сенсаційно вийшла до чвертьфіналу, Світоліна знялася з Australian Open

Даяна Ястремська у матчі з Азаренко. Фото: REUTERS/Issei Kato

На Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу відбулися заключні матчі четвертого кола. У них зіграли свої ігри українки Даяна Ястремська та Еліна Світоліна.

З двох одеситок лише Ястремська пройшла до чвертьфіналу, повідомив портал Новини.LIVE.

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Еліна Світоліна (№23 WTA) — Лінда Носкова (№50 WTA) — 0:3

Світоліна до матчу була фавориткою протистояння з чешкою, попри те, що та вибила в третьому колі першу ракетку світу Ігу Свьонтек.

Матч тривав лише 20 хвилин. Вже після другого гейму Світоліна взяла медичний тайм-аут через проблеми зі спиною. Після нього українка програла гейм на своїй подачі та вирішила знятися з матчу.

Зазначимо, що Еліна дозволила 19-річній суперниці вперше у кар'єрі вийти у чвертьфінал мейджора.

Після матчу Світоліна розповіла, що відчула різкий стріляючий біль у спині.

"Сподіваюся, що це короткострокова проблема. Не знаю. Можливо, спазм чи ще щось. Сподіваюся, я повернуся до тренувань, можливо, через тиждень. Мені дуже боляче навіть ходити, повертатися. Я не можу рухатися з боку в бік", — сказала Еліна.

Даяна Ястремська (№93 WTA) — Вікторія Азаренко (№22 WTA) — 7:6, 6:4

Ястремська та Азаренко до цього матчу зустрічалися тричі — дві перемоги у білоруски та одна у українки. Їхній новий матч продовжився 2 години 10 хвилин, протягом яких Даяна зробила п'ять ейсів, припустилася шести подвійних помилок і реалізувала 5 з 11 брейк-пойнтів.

Азаренко чотири рази подавала навиліт, зробила три подвійні помилки та використала 4 з 8 брейків.

Зазначимо, що Ястремська у Мельбурні стартувала у кваліфікації та з того моменту виграла вже сім матчів. У чвертьфіналі українка зіграє проти кривдниці Світоліної та Свьонтек чешки Носкової.

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