Ястремская сенсационно вышла в четвертьфинал, Свитолина снялась с Australian Open

Даяна Ястремская в матче с Азаренко. Фото: REUTERS/Issei Kato

На Открытом чемпионате Австралии с тенниса прошли заключительные матчи четвертого круга. В них сыграли свои игры украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Из двух одесситок лишь Ястремская прошла в четвертьфинал, сообщил портал Новини.LIVE.

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Свитолина до матча была фавориткой противостояния с чешкой несмотря на то, что та выбила в третьем круге первую ракетку мира Игу Свентек.

Однако матч продлился лишь 20 минут. Уже после второго гейма Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной. После него украинка проиграла гейм на своей подаче и решила сняться с матча.

Отметим, что Элина позволила 19-летней сопернице впервые в карьере выйти в четвертьфинал мэйджора.

После матча Свитолина рассказала, что почувствовала резкую стреляющую боль в спине.

"Надеюсь, что краткосрочная проблема. Не знаю. Может быть, спазм или еще что-то. Надеюсь, я вернусь к тренировкам, может быть, через неделю. Мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону", — сказала Элина.

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Ястремская и Азаренко до этого матча встречались трижды — две победы у белоруски и одна у украинки. Их новый матч продлился 2 часа 10 минут, в течение которых Даяна сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Азаренко четыре раза подавала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейков.

Отметим, что Ястремская в Мельбурне стартовала в квалификации и с того момента выиграла уже семь матчей. В четвертьфинале украинка сыграет против обидчицы Свитолиной и Свентек чешки Носковой.

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