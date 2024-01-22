Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ястремская сенсационно вышла в четвертьфинал, Свитолина снялась с Australian Open arrow

Ястремская сенсационно вышла в четвертьфинал, Свитолина снялась с Australian Open

22 января 2024 07:35
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Ястремская сенсационно вышла в четвертьфинал, Свитолина снялась с Australian Open
Даяна Ястремская в матче с Азаренко. Фото: REUTERS/Issei Kato
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На Открытом чемпионате Австралии с тенниса прошли заключительные матчи четвертого круга. В них сыграли свои игры украинки Даяна Ястремская и Элина Свитолина.

Из двух одесситок лишь Ястремская прошла в четвертьфинал, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Элина Свитолина (№23 WTA) — Линда Носкова (№50 WTA) — 0:3

Свитолина до матча была фавориткой противостояния с чешкой несмотря на то, что та выбила в третьем круге первую ракетку мира Игу Свентек.

Однако матч продлился лишь 20 минут. Уже после второго гейма Свитолина взяла медицинский тайм-аут из-за проблем со спиной. После него украинка проиграла гейм на своей подаче и решила сняться с матча.

Отметим, что Элина позволила 19-летней сопернице впервые в карьере выйти в четвертьфинал мэйджора.

После матча Свитолина рассказала, что почувствовала резкую стреляющую боль в спине.

"Надеюсь, что краткосрочная проблема. Не знаю. Может быть, спазм или еще что-то. Надеюсь, я вернусь к тренировкам, может быть, через неделю. Мне очень больно даже ходить, поворачиваться. Я не могу двигаться из стороны в сторону", — сказала Элина.

Даяна Ястремская (№93 WTA) — Виктория Азаренко (№22 WTA) — 7:6, 6:4

Ястремская и Азаренко до этого матча встречались трижды — две победы у белоруски и одна у украинки. Их новый матч продлился 2 часа 10 минут, в течение которых Даяна сделала пять эйсов, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов.

Азаренко четыре раза подавала навылет, сделала три двойные ошибки и использовала 4 из 8 брейков.

Отметим, что Ястремская в Мельбурне стартовала в квалификации и с того момента выиграла уже семь матчей. В четвертьфинале украинка сыграет против обидчицы Свитолиной и Свентек чешки Носковой.

Напомним, Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него.

Трансфер Пихаленка — журналисты раскрыли правду о решении лидера "Днепра-1" уйти из клуба.

Шапаренко летом уйдет из "Динамо" в зарубежный клуб.

Милевский не общается с эксодноклубником Поповым и блогером "Красовой" — что известно.

Анчелотти прокомментировал ошибки Лунина в провальном матче с "Атлетиком".

Артем Милевский посоветовал Андрею Лунину вариант продолжения карьеры — покидать ли "Реал".

Элина Свитолина
Даяна Ястремская
Теннис
Турниры Большого Шлема
Australian Open
украинские теннисисты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

9 января 2024

09:51 Лунин готовится к трансферу в неожиданный клуб

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

Актуальное по теме