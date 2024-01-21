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Костюк сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open и покорила рекорд

21 января 2024 08:14
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Агабекян Карен
редактор
Костюк сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open и покорила рекорд
Украинская теннисистка Марта Костюк. Фото: Australian Open
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Марта Костюк сыграла с россиянкой Марией Тимофеевой. Для обеих это был дебют на этой стадии турниров Большого шлема.

Матч завершился победой Костюк в двух сетах, сообщил портал Новини.LIVE.

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Отметим, что в рейтинге WTA Костюк занимает 37-ю позицию, а ее соперника шла лишь 170-й.

Марта Костюк — Мария Тимофеева — 6:2, 6:1

Матч длился 1 час 16 минут и к тому же прерывался на пол часа из-за дождя. Марта за матч подала один эйс, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.

Тимофеева за матч сделала одну подачу навылет, сделала две двойные ошибки и не использовала ни единого брейка.

В четвертьфинале украинка сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Девушки ранее встречались в 2022 году и тогда победила Гауфф.

Отметим, что 21-летняя Костюк стала самой молодой украинкой на стадии четвертьфиналов Australian Open.

Также на Открытом чемпионате Австралии Марта стала второй украинкой на стадии четвертьфинала. В 2018-м и 2019-м на этой стадии была Элина Свитолина.

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Марта Костюк
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