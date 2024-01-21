Костюк сенсационно вышла в четвертьфинал Australian Open и покорила рекорд
В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии украинская теннисистка Марта Костюк сыграла с россиянкой Марией Тимофеевой. Для обеих это был дебют на этой стадии турниров Большого шлема.
Матч завершился победой Костюк в двух сетах, сообщил портал Новини.LIVE.
Отметим, что в рейтинге WTA Костюк занимает 37-ю позицию, а ее соперника шла лишь 170-й.
It's a FIRST Grand Slam QF for @marta_kostyuk !— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
She defeats Timofeeva 6-2 6-1.#AusOpen • #AO2024@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8WDQbgt1El
Марта Костюк — Мария Тимофеева — 6:2, 6:1
Матч длился 1 час 16 минут и к тому же прерывался на пол часа из-за дождя. Марта за матч подала один эйс, сделала одну двойную ошибку и реализовала четыре из пяти брейк-пойнтов.
Тимофеева за матч сделала одну подачу навылет, сделала две двойные ошибки и не использовала ни единого брейка.
В четвертьфинале украинка сыграет с четвертой ракеткой мира американкой Кори Гауфф. Девушки ранее встречались в 2022 году и тогда победила Гауфф.
Отметим, что 21-летняя Костюк стала самой молодой украинкой на стадии четвертьфиналов Australian Open.
Также на Открытом чемпионате Австралии Марта стала второй украинкой на стадии четвертьфинала. В 2018-м и 2019-м на этой стадии была Элина Свитолина.
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