Костюк сенсаційно вийшла до чвертьфіналу Australian Open та підкорила рекорд
У четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Марта Костюк зіграла з росіянкою Марією Тимофєєвою. Для обох це був дебют на цій стадії турнірів Великого шолому.
Матч завершився перемогою Костюк у двох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.
Зазначимо, що у рейтингу WTA Костюк посідає 37-у позицію, а її суперника йшла лише 170-ю.
Це FIRST Grand Slam QF для @marta_kostyuk !— #AusOpen (@AustralianOpen) January 21, 2024
Наші почуття Timofeeva 6-2 6-1. #AusOpen • #AO2024 @wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/8WDQbgt1El
Марта Костюк — Марія Тимофєєва — 6:2, 6:1
Матч тривав 1 годину 16 хвилин і до того ж переривався на півгодини через дощ. Марта за матч подала один ейс, зробила одну подвійну помилку та реалізувала чотири з п'яти брейк-пойнтів.
Тимофєєва за матч зробила одну подачу навиліт, дві подвійні помилки і не використала жодного брейку.
У чвертьфіналі українка зіграє із четвертою ракеткою світу американкою Корі Гауфф. Дівчата раніше зустрічалися у 2022 році і тоді перемогла Гауфф.
Зазначимо, що 21-річна Костюк стала наймолодшою українкою на стадії чвертьфіналів Australian Open.
Також на Відкритому чемпіонаті Австралії Марта стала другою українкою на стадії чвертьфіналу. 2018-го та 2019-го на цій стадії грала Еліна Світоліна.
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