Костюк сенсаційно вийшла до чвертьфіналу Australian Open та підкорила рекорд

Українська тенісистка Марта Костюк. Фото: Australian Open

У четвертому колі Відкритого чемпіонату Австралії українська тенісистка Марта Костюк зіграла з росіянкою Марією Тимофєєвою. Для обох це був дебют на цій стадії турнірів Великого шолому.

Матч завершився перемогою Костюк у двох сетах, повідомив портал Новини.LIVE.

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Зазначимо, що у рейтингу WTA Костюк посідає 37-у позицію, а її суперника йшла лише 170-ю.

Марта Костюк — Марія Тимофєєва — 6:2, 6:1

Матч тривав 1 годину 16 хвилин і до того ж переривався на півгодини через дощ. Марта за матч подала один ейс, зробила одну подвійну помилку та реалізувала чотири з п'яти брейк-пойнтів.

Тимофєєва за матч зробила одну подачу навиліт, дві подвійні помилки і не використала жодного брейку.

У чвертьфіналі українка зіграє із четвертою ракеткою світу американкою Корі Гауфф. Дівчата раніше зустрічалися у 2022 році і тоді перемогла Гауфф.

Зазначимо, що 21-річна Костюк стала наймолодшою українкою на стадії чвертьфіналів Australian Open.

Також на Відкритому чемпіонаті Австралії Марта стала другою українкою на стадії чвертьфіналу. 2018-го та 2019-го на цій стадії грала Еліна Світоліна.

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