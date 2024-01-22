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ЛНЗ подписал новичка, который в прошлом сезоне помог выбить Ворсклу из еврокубков

22 января 2024 12:55
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Агабекян Карен
редактор
ЛНЗ подписал новичка, который в прошлом сезоне помог выбить Ворсклу из еврокубков
Новичок ЛНЗ Евгений Кучеренко. Фото: ЛНЗ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Черкасский ЛНЗ подписал нового голкипера. Ранее вратарь выступал в Европе и имеет опыт игры в еврокубках.

В ЛНЗ объявили о подписании вратаря Евгения Кучеренко.

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Отметим, что в нынешнем сезоне ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице и на 8 очков отстает от зоны еврокубков.

Что за игрока подписало ЛНЗ

Украинский 24-летний голкипер перешел в черкасский клуб на правах свободного агента.

В своем последнем сезоне воспитанник донецкого "Шахтера" выступал в грузинской "Диле". Именно с этой командой Кучеренко в прошлом сезоне выбил из Лиги конференций полтавскую "Ворсклу".

За грузинский клуб футболист провел 44 матча, в которых пропустил 48 голов, еще 14 игр отстоял на ноль.

Также Кучеренко играл в португальской "Лейрии", хмельницком "Подолье", коваливском "Колосе" и казахском "Аксу".

Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 250 тысяч евро.

Первый матч во втором круге ЛНЗ проведет 24 февраля против лидера сезона "Кривбасса".

Напомним, Забарный заинтересовал клуб, который регулярно завоевывает титулы.

Шевченко взял в вице-президенты УАФ экс-игрока чемпионата Англии. 

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Евгений Кучеренко

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