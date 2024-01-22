ЛНЗ подписал новичка, который в прошлом сезоне помог выбить Ворсклу из еврокубков
Черкасский ЛНЗ подписал нового голкипера. Ранее вратарь выступал в Европе и имеет опыт игры в еврокубках.
В ЛНЗ объявили о подписании вратаря Евгения Кучеренко.
Отметим, что в нынешнем сезоне ЛНЗ занимает десятое место в турнирной таблице и на 8 очков отстает от зоны еврокубков.
Что за игрока подписало ЛНЗ
Украинский 24-летний голкипер перешел в черкасский клуб на правах свободного агента.
В своем последнем сезоне воспитанник донецкого "Шахтера" выступал в грузинской "Диле". Именно с этой командой Кучеренко в прошлом сезоне выбил из Лиги конференций полтавскую "Ворсклу".
За грузинский клуб футболист провел 44 матча, в которых пропустил 48 голов, еще 14 игр отстоял на ноль.
Также Кучеренко играл в португальской "Лейрии", хмельницком "Подолье", коваливском "Колосе" и казахском "Аксу".
Отметим, что авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает украинца в 250 тысяч евро.
Первый матч во втором круге ЛНЗ проведет 24 февраля против лидера сезона "Кривбасса".
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