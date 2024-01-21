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Чотири українські клуби прибули на тренувальний збір до Туреччини без багажу

21 січня 2024 14:00
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Агабекян Карен
редактор
Чотири українські клуби прибули на тренувальний збір до Туреччини без багажу
Гравці "Дніпра-1" також постраждали. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тренувальні збори у Туреччині для деяких українських клубів розпочалися не так, як вони планували. Вони залишилися без спортивного екіпірування.

Чотири команди залишилися без багажу, повідомило ТаТоТаке.

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Клуби УПЛ залишились без багажу. Фото: скріншот

Хто із клубів УПЛ постраждав

За інформацією джерела, чотири клуби прилетіли до Анталії та не дорахувалися 55 валіз. Йдеться про "Дніпро-1", ЛНЗ, "Зорю" та "Оболонь".

У команд валізи залишилися в аеропорту Кишинева (Молдова), звідки вони вилітали до Туреччини. Найбільші проблеми виникли у ЛНЗ, де недорахувалися близько половини багажу.

Зазначимо, що проблеми розпочалися на авіарейсах турецької авіакомпанії Pegasus Airlines.

У ЛНЗ зникли здебільшого особисті речі, а весь медичний та тренувальний інвентар залишився в безпеці.

У чотирьох постраждалих клубах чекають, що до вівторка-середи втрачений багаж доставлять до готелю.

Зазначимо, що із чотирьох клубів "Дніпро-1" лідирує у чемпіонаті України разом із "Кривбасом". Інші клуби ближче до зони вильоту.

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футбол
Зоря
Дніпро-1
ЛНЗ
ФК Оболонь

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