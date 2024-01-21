Чотири українські клуби прибули на тренувальний збір до Туреччини без багажу
Тренувальні збори у Туреччині для деяких українських клубів розпочалися не так, як вони планували. Вони залишилися без спортивного екіпірування.
Чотири команди залишилися без багажу, повідомило ТаТоТаке.
Хто із клубів УПЛ постраждав
За інформацією джерела, чотири клуби прилетіли до Анталії та не дорахувалися 55 валіз. Йдеться про "Дніпро-1", ЛНЗ, "Зорю" та "Оболонь".
У команд валізи залишилися в аеропорту Кишинева (Молдова), звідки вони вилітали до Туреччини. Найбільші проблеми виникли у ЛНЗ, де недорахувалися близько половини багажу.
Зазначимо, що проблеми розпочалися на авіарейсах турецької авіакомпанії Pegasus Airlines.
У ЛНЗ зникли здебільшого особисті речі, а весь медичний та тренувальний інвентар залишився в безпеці.
У чотирьох постраждалих клубах чекають, що до вівторка-середи втрачений багаж доставлять до готелю.
Зазначимо, що із чотирьох клубів "Дніпро-1" лідирує у чемпіонаті України разом із "Кривбасом". Інші клуби ближче до зони вильоту.
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