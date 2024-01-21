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Четыре украинские клуба прибыли на тренировочный сбор в Турцию без багажа

21 января 2024 14:00
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Четыре украинские клуба прибыли на тренировочный сбор в Турцию без багажа
Игроки "Днепра-1" также пострадали. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Тренировочные сборы в Турции для некоторых украинских клубов начались не так, как они планировали. Они остались без спортивной экипировки.

Четыре команды остались без багажа, сообщило ТаТоТаке.

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Кто из клубов УПЛ пострадал

По информации источника, четыре клуба прилетели в Анталию и не досчитались 55 чемоданов. Речь идет об "Днепре-1", ЛНЗ, "Заре" и "Оболони".

У команд чемоданы остались в аэропорту Кишинева (Молдова), от куда они вылетали в Турцию. Больше всего проблемы возникли у ЛНЗ, где недосчитались около половины багажа.

Отметим, что проблемы начались на авиарейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.

У ЛНЗ пропали в основном личные вещи, а весь медицинский и тренировочный инвентарь остался в сохранности.

В четырех пострадавших клубах ждут, что ко вторнику-среде потерянный багаж доставят в гостиницу.

Отметим, что из четырех клубов "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины вместе с "Кривбассом". Остальные клубы ближе к зоне вылета.

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