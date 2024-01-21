Четыре украинские клуба прибыли на тренировочный сбор в Турцию без багажа
Тренировочные сборы в Турции для некоторых украинских клубов начались не так, как они планировали. Они остались без спортивной экипировки.
Четыре команды остались без багажа, сообщило ТаТоТаке.
Кто из клубов УПЛ пострадал
По информации источника, четыре клуба прилетели в Анталию и не досчитались 55 чемоданов. Речь идет об "Днепре-1", ЛНЗ, "Заре" и "Оболони".
У команд чемоданы остались в аэропорту Кишинева (Молдова), от куда они вылетали в Турцию. Больше всего проблемы возникли у ЛНЗ, где недосчитались около половины багажа.
Отметим, что проблемы начались на авиарейсах турецкой авиакомпании Pegasus Airlines.
У ЛНЗ пропали в основном личные вещи, а весь медицинский и тренировочный инвентарь остался в сохранности.
В четырех пострадавших клубах ждут, что ко вторнику-среде потерянный багаж доставят в гостиницу.
Отметим, что из четырех клубов "Днепр-1" лидирует в чемпионате Украины вместе с "Кривбассом". Остальные клубы ближе к зоне вылета.
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