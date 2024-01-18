Кучер позивається до Дніпра-1 — що сталося

Тренер Олександр Кучер. Фото: "Дніпро-1"

"Дніпро-1" чекають судові позови вже з двома колишніми головними тренерами. До Ігоря Йовічевіча приєднається Олександр Кучер.

Кучер звернувся до Палати з вирішення спорів УАФ через борги перед ним, повідомив "Український футбол".

Читайте також:

Тренер Олександр Кучер. Фото: "Дніпро-1"

Що трапилося між клубом та тренером

Кучер звернувся до Палати з вирішення спорів УАФ через борги за три останні місяці по зарплаті. При цьому тренеру не виплатили 100-150 тисяч доларів бонусу за друге місце в УПЛ.

Раніше клуб отримав трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед Йовічевічем, якому не виплатили призові за третє місце в УПЛ у сезоні 2021/22.

Що сказав Кучер

За словами Кучера, у "Дніпрі-1" на його дзвінки ніхто не відповідав і тому довелося звертатися до УАФ.

"Коли я підготував усі документи, я відправив їх до "Дніпра-1" і зателефонував Русолу. Він не відповів, і ніхто не передзвонив. Це було ще до Нового року. Тепер чекаю на засідання", — сказав Кучер.

Фахівець очікує, що розбиратимуть справу після 25 січня, коли відбудеться позачерговий Конгрес УАФ.

Також Кучер зазначив, що у "Дніпрі-1" існує заборгованість перед гравцями за чотири місяці.

Нагадаємо, Судаков залишається — "Шахтар" продасть іншого півзахисника.

Мілевський висловився про обшук у своєму будинку.

Мудрик піде з "Челсі" слідом за Почеттіно.

"Арсенал" хоче замінити Зінченка зірковим футболістом.

"Динамо" може повернути одного зі своїх зіркових легіонерів.

"Динамо" купить захисника з Європи в конкуренцію до Попова та Дячука.