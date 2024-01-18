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Кучер позивається до Дніпра-1 — що сталося

18 січня 2024 22:56
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Агабекян Карен
редактор
Кучер позивається до Дніпра-1 — що сталося
Тренер Олександр Кучер. Фото: "Дніпро-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Дніпро-1" чекають судові позови вже з двома колишніми головними тренерами. До Ігоря Йовічевіча приєднається Олександр Кучер.

Кучер звернувся до Палати з вирішення спорів УАФ через борги перед ним, повідомив "Український футбол".

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Тренер Олександр Кучер. Фото: "Дніпро-1"

Що трапилося між клубом та тренером

Кучер звернувся до Палати з вирішення спорів УАФ через борги за три останні місяці по зарплаті. При цьому тренеру не виплатили 100-150 тисяч доларів бонусу за друге місце в УПЛ.

Раніше клуб отримав трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед Йовічевічем, якому не виплатили призові за третє місце в УПЛ у сезоні 2021/22.

Що сказав Кучер

За словами Кучера, у "Дніпрі-1" на його дзвінки ніхто не відповідав і тому довелося звертатися до УАФ.

"Коли я підготував усі документи, я відправив їх до "Дніпра-1" і зателефонував Русолу. Він не відповів, і ніхто не передзвонив. Це було ще до Нового року. Тепер чекаю на засідання", — сказав Кучер.

Фахівець очікує, що розбиратимуть справу після 25 січня, коли відбудеться позачерговий Конгрес УАФ.

Також Кучер зазначив, що у "Дніпрі-1" існує заборгованість перед гравцями за чотири місяці.

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футбол
гроші
УПЛ
Олександр Кучер
Дніпро-1

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