Кучер позивається до Дніпра-1 — що сталося
"Дніпро-1" чекають судові позови вже з двома колишніми головними тренерами. До Ігоря Йовічевіча приєднається Олександр Кучер.
Кучер звернувся до Палати з вирішення спорів УАФ через борги перед ним, повідомив "Український футбол".
Що трапилося між клубом та тренером
Кучер звернувся до Палати з вирішення спорів УАФ через борги за три останні місяці по зарплаті. При цьому тренеру не виплатили 100-150 тисяч доларів бонусу за друге місце в УПЛ.
Раніше клуб отримав трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед Йовічевічем, якому не виплатили призові за третє місце в УПЛ у сезоні 2021/22.
Що сказав Кучер
За словами Кучера, у "Дніпрі-1" на його дзвінки ніхто не відповідав і тому довелося звертатися до УАФ.
"Коли я підготував усі документи, я відправив їх до "Дніпра-1" і зателефонував Русолу. Він не відповів, і ніхто не передзвонив. Це було ще до Нового року. Тепер чекаю на засідання", — сказав Кучер.
Фахівець очікує, що розбиратимуть справу після 25 січня, коли відбудеться позачерговий Конгрес УАФ.
Також Кучер зазначив, що у "Дніпрі-1" існує заборгованість перед гравцями за чотири місяці.
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