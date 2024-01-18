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Кучер судится с Днепром-1 — что произошло

18 января 2024 22:56
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Агабекян Карен
редактор
Кучер судится с Днепром-1 — что произошло
Тренер Александр Кучер. Фото: "Днепр-1"
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

"Днепру-1" предстоят судебные тяжбы уже с двумя бывшими главными тренерами. К Игору Йовичевичу присоединится Александр Кучер.

Кучер обратился в Палату по разрешению споров УАФ из-за долгов перед ним, сообщил "Украинский футбол".

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Тренер Александр Кучер. Фото: "Днепр-1"

Что случилось между клубом и тренером

Кучер обратился в Палату по разрешению споров УАФ из-за долгов за три последних месяца по зарплате. При этом тренеру не выплатили 100-150 тысяч долларов бонуса за второе место в УПЛ.

Ранее клуб получил трансферный бан от ФИФА из-за задолженности перед Йовичевичем, которому не выплатили призовое за третье место в УПЛ в сезоне 2021/22.

Что сказал Кучер

По словам Кучера, в "Днепре-1" на его звонки никто не отвечал и поэтому пришлось обращаться в УАФ.

"Когда я подготовил все документы, я отправил их в "Днепр-1" и позвонил Русолу. Он не ответил, и никто не перезвонил. Это было еще до Нового года. Теперь жду заседания", — сказал Кучер.

Специалист ожидает, что разбирать дело будут после 25 января, когда состоится внеочередной Конгресс УАФ.

Также Кучер отметил, что в "Днепре-1" существует задолженность перед игроками за четыре месяца.

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футбол
деньги
УПЛ
Александр Кучер
Днепр-1

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