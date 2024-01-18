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Русол намекнул, когда уйдет из Днепра-1

18 января 2024 16:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Русол намекнул, когда уйдет из Днепра-1
Андрей Русол во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В руководстве СК "Днепр-1" в ближайшее время не предвидится изменений. С таким заявлением выступил исполнительный директор клуба Андрей Русол

Он опроверг информацию о переходе в "Карпаты", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "ТаТоТаке". 

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Накануне появилась информация о том, что Андрей Русол досрочно уйдет из "Днепра-1" и продолжит карьеру в "Карпатах". Однако один из инициаторов создания клуба, который несколько последних лет борется за чемпионство в украинской Премьер-лиге (УПЛ), не подтвердил эти данные. 

Андрей Русол
Русол во время матча. Фото: пресс-служба "Днепра-1"

Что сказал Русол 

Исполнительный директор "Днепра-1" заверил, что остается сосредоточенным на выполнении целей, которые были поставлены перед командой в начале сезона. Он доволен тем, как подопечные Юрия Максимова провели первую часть чемпионата 2023/2024. "Днепру-1" удалось занять второе место, причем команда уступает лидеру только по дополнительными показателями. 

При этом Андрей Русол поблагодарил тренерский штаб и футболистов команды. Он заявил, что "эпилог всегда более интересен, чем пролог". Функционер "Днепра-1" намекнул на то, что необходимо выполнить задачу, которая стоит перед командой в весенней части сезона. Не исключено, что после этого Русол действительно покинет клуб. 

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Днепр-1

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