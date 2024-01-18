Русол натякнув, коли піде з Дніпра-1

Андрій Русол під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

У керівництві СК "Дніпро-1" найближчим часом не передбачається змін. З такою заявою виступив виконавчий директор клубу Андрій Русол.

Він спростував інформацію про перехід до "Карпат", повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "ТаТоТаке".

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Напередодні з'явилася інформація про те, що Андрій Русол достроково піде з "Дніпра-1" та продовжить кар'єру у "Карпатах". Однак один з ініціаторів створення клубу, який кілька останніх років виборює чемпіонство в українській Прем'єр-лізі (УПЛ), не підтвердив ці дані.

Русол під час матчу. Фото: пресслужба "Дніпра-1"

Що сказав Русол

Виконавчий директор "Дніпра-1" запевнив, що залишається зосередженим на виконанні цілей, які були поставлені перед командою на початку сезону. Він задоволений тим, як підопічні Юрія Максимова провели першу частину чемпіонату 2023/2024. "Дніпро-1" вдалося посісти друге місце, причому команда поступається лідеру лише за додатковими показниками.

При цьому Андрій Русол подякував тренерському штабу та футболістам команди. Він заявив, що "епілог завжди цікавіший, ніж пролог". Функціонер "Дніпра-1" натякнув на те, що необхідно виконати завдання, яке стоїть перед командою у весняній частині сезону. Не виключено, що після цього Русол справді покине клуб.

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