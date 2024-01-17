Русол йде з Дніпра-1 — існування клубу під питанням

Виконавчий директор "Дніпра-1" Андрій Русол. Фото: "Дніпро-1"

Футбольний клуб "Дніпро-1" незабаром залишиться без свого керівника. Виконавчий директор команди Андрій Русол незабаром покине команду.

Принаймні про це стверджує портал "Трибуна".

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Куди йде Русол

За інформацією джерела, Русол перейде на роботу до львівських "Карпат", де контролюватиме трансферну роботу.

Джерела зазначили, що разом із Русолом до "Карпат" перейдуть кілька співробітників адміністративного штабу "Дніпра-1".

Раніше до "Карпат" з "Дніпра-1" перейшов шеф-скаут "Дніпра-1" Гліб Корнієнко, який також раніше працював у донецькому "Шахтарі".

Зазначимо, що "Карпати" під проводом Мирона Маркевича є головними кандидатами на вихід до УПЛ. У рамках підготовки до прем'єр-ліги клуб проводить активну трансферну роботу.

Русол із 2011 року працював у структурі "Дніпра", а потім став виконуючим директором команди. У 2019-му році функціонер прийшов на ту саму посаду у "Дніпро-1".

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