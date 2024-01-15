Украинскую звезду Днепра-1 продадут за солидные деньги в экзотический чемпионат

Полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок. Фото: "Днепр-1"

Опорный полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок вскоре может перебраться в экзотический чемпионат. Футболиста предложили известному клубу.

По словам консультанта по трансферам Олега Авдыша для ТаТоТаке, Пихаленка предложили бразильскому "Палмейрасу".

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По словам Авдыша, агенты предложили Пихеленка чемпиону Бразилии. "Днепр-1" просит за своего игрока 6 млн (валюта не уточняется).

Подобный вариант является неожиданным, поскольку бразильцы переходят в УПЛ, но не наоборот.

"Кто готов заплатить 6 миллионов за Пихаленка? По моей информации, это будет бразильский "Палмейрас".

Насколько я знаю, Александр был предложен Палмейрасу и он есть у них в лонг-листе", — сказал консультант.

Также Авдыш рассказал, что Пихаленок является специфическим футболистом, за которого никто не заплатит 6 млн. Исключением может стать бразильский клуб.

"Пихаленок является игроком очень специфического профайла и его надо уметь использовать. Йовичевич, Кучер и Максимов с этим справлялись. Но каждый новый тренер — это лотерея. Поэтому 6 млн за него не даст никто. Палмейрас, как исключение", — сказал Авдыш.

Отметим, что контракт Пихаленка с "Днепром-1" действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Александр в 23 матчах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.

Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в пять млн евро.

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