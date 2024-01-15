Украинскую звезду Днепра-1 продадут за солидные деньги в экзотический чемпионат
Опорный полузащитник "Днепра-1" и сборной Украины Александр Пихаленок вскоре может перебраться в экзотический чемпионат. Футболиста предложили известному клубу.
По словам консультанта по трансферам Олега Авдыша для ТаТоТаке, Пихаленка предложили бразильскому "Палмейрасу".
Детали предложения "Палмейрасу"
По словам Авдыша, агенты предложили Пихеленка чемпиону Бразилии. "Днепр-1" просит за своего игрока 6 млн (валюта не уточняется).
Подобный вариант является неожиданным, поскольку бразильцы переходят в УПЛ, но не наоборот.
"Кто готов заплатить 6 миллионов за Пихаленка? По моей информации, это будет бразильский "Палмейрас".
Насколько я знаю, Александр был предложен Палмейрасу и он есть у них в лонг-листе", — сказал консультант.
Также Авдыш рассказал, что Пихаленок является специфическим футболистом, за которого никто не заплатит 6 млн. Исключением может стать бразильский клуб.
"Пихаленок является игроком очень специфического профайла и его надо уметь использовать. Йовичевич, Кучер и Максимов с этим справлялись. Но каждый новый тренер — это лотерея. Поэтому 6 млн за него не даст никто. Палмейрас, как исключение", — сказал Авдыш.
Отметим, что контракт Пихаленка с "Днепром-1" действует до 30 июня 2025 года. В текущем сезоне Александр в 23 матчах забил четыре мяча и отдал пять голевых передач.
Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает футболиста в пять млн евро.
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